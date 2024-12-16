Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка) — Finance.ua

Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка) Сьогодні 19:05 — Технології&Авто

Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка)

У листопаді український автопарк поповнили 5,2 тис. нових легкових авто.

Про це вже повідомляв Укравтопром.

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З цієї кількості — 3,1 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 2,1 тис. придбали юрособи.

Отже, у порівнянні з листопадом 2023 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%, а у корпоративному зросли — на 10%.

Світові продажі повністю електричних і гібридних транспортних засобів зростали сьомий місяць поспіль у листопаді, підскочивши на 32% у річному обчисленні, що є третім рекордним показником поспіль.

Продажі в Китаї зросли на 50% до 1,27 мільйона автомобілів.

У США і Канаді продажі електромобілів зросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Європі — до 0,28 млн, що трохи нижче в річному обчисленні, але на 7,7% більше, ніж у жовтні.

У листопаді 2024 року український автопарк поповнили 3742 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 13% менше порівняно з листопадом минулого року.

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