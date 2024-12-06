Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у українців — Finance.ua

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Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у українців

Технології&Авто
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Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у українців
Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у українців
Впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.
Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 р. — майже на третину.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.Далі йдуть:▫️дизельні — 26%;▫️електромобілі — 20%;▫️гібриди та авто з ГБО — по 4%.
Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у українців
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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