Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у українців — Finance.ua

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у українців Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у українців

Впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 р. — майже на третину.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.Далі йдуть:▫️дизельні — 26%;▫️електромобілі — 20%;▫️гібриди та авто з ГБО — по 4%.

Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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