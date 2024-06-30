Найкращий показник в останні 10 років: скільки заробили українські підприємства за 2023 рік — Finance.ua

Найкращий показник в останні 10 років: скільки заробили українські підприємства за 2023 рік
Минулого року сукупний фінансовий результат українських підприємств склав 863,8 млрд грн.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Державної служби статистики.
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За його словами, це найкращий показник в останні 10 років.
Прибутковими у 2023 році були 71% суб’єктів господарювання (їх загальний результат -1,3 трлн грн), збитковими відповідно — 29% (476,2 млрд грн).
Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік склав 863,8 млрд. грн.
Позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 з 15 секторах економіки, окрім освіти (збиток 123,4 млн грн).
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Гетманцев додав, що це досягнення не треба переоцінювати і вважати, що українські підприємства працюють у гарних умовах та з їх фінансами — усе гаразд.
За його словами, понад 40% загального здобутку забезпечили фінансова і страхова діяльність, переважно банківський сектор (346,5 млрд грн).
Фінансовий результат усього реального сектора загалом — 410,5 млрд грн (торгівля — 177,2 млрд грн, промисловість — 118,2 млрд грн, сільське господарство — 63,8 млрд грн, транспорт, поштова і складська діяльність — 48,9 млрд грн, будівництво — 2,4 млрд грн).
Водночас у вказаних секторах загальний від’ємний фінансовий результат тих, хто зазнав збитків — 386,2 млрд грн, або 81,1% від сукупного показника збиткових підприємств.
Гетманцев наголосив, що рівень збитковості у багатьох секторах залишається високим:
- у сфері культури, спорту та розваг — 41,4% від усіх підприємств;
- операціях з нерухомістю — 39,6%;
- освіті — 36,8%;
- готельно-ресторанному господарстві — 36,2%;
- професійній та науково-технічній діяльності — 32,5%;
- ІТ — 31,3%;
- будівництві — 31%.
«Тобто десятирічний рекорд „витягнули“ переважно фінустанови, які „конвертували у результат“ ті не зовсім звичні умови діяльності, у яких працювали», — пояснив депутат.
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