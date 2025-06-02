Ryanair запустить нові рейси з Польщі — Finance.ua

Ryanair запустить нові рейси з Польщі Сьогодні 18:13 — Фондовий ринок

Ryanair запустить нові рейси з Польщі

Авіакомпанія Ryanair анонсувала нові сполучення з польських аеропортів з Вроцлава, Жешува та Кракова на зимовий період, пише іnpoland.net

Пропонують три нові рейси. Вони будуть доступні з осінньо-зимового сезону.

Читайте також Ryanair запроваджує нові правила: що зміниться для пасажирів цього року

Терміни

Вже з 6 грудня з Вроцлава можна буде полетіти до іспанської Севільї. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень — по понеділках і суботах. Наразі квитків у продажу немає, але незабаром вони повинні з’явитися в системі.

З 27 жовтня стартують рейси з Жешува в Единбург та з Кракова в Софію. Перевізник повідомляє, що вони також виконуватимуться двічі на тиждень.

Читайте також Штраф до 70 євро: Ryanair змінює правила для пасажирів

Наразі Ryanair здійснює рейси з/до 13 аеропортів Польщі, має там 44 літаки та близько 300 маршрутів. Для ірландського перевізника ключовими, а аеропорт Кракова, звідки він пропонує близько 80 рейсів.

Раніше ми писали , що 2025 році авіакомпанія Ryanair впроваджує низку нових правил, які стосуються ручної поклажі, посадкових талонів та пунктуальності пасажирів. Недотримання цих вимог може коштувати дорого.

Компанія посилює контроль за дотриманням правил перевезення ручної поклажі. Тепер безкоштовно на борт дозволять взяти тільки одну сумку розміром до 40×20×25 см, яка має вміститися під сидінням попереду.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика на подорож, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.