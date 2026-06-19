Найкращі прохолодні місця в Центральній Європі цього літа Сьогодні 18:22 — Світ

Найкращі прохолодні місця в Центральній Європі цього літа

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), на горизонті ще одне рекордно спекотне літо.

Що робити тим, хто не хоче лежати на пляжі чи страждати від міської спеки? Центральна Європа пропонує кілька дуже привабливих альтернатив. Ось деякі з них, пише euronews

Зоопарк Nyíregyháza-Sóstó в Угорщині

Цей зоопарк, що знаходиться у східній Угорщині, тричі визнавався найкращим зоопарком Європи, є ідеальним місцем для тривалого відпочинку з родиною на вихідні. Зоопарк розташований у дубовому лісі, а оскільки дерева є найкращим природним кондиціонером, ви можете спостерігати за деякими з найвідоміших тварин з усіх континентів, не перебуваючи на сонці.

Тут є «Крижаний світ», де мешкають білі ведмеді та пінгвіни. Усередині будівлі з контрольованою тэмпературою можна спостерігати, як білі ведмеді граються, їдять або плавають.

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Головною визначною пам’яткою виставки є стрімка річка, де, сидячи в човнах у формі колод, відвідувачі несуться течією серед тварин, а враження доповнює 10-метровий водоспад посеред маршруту.

Геопарк Новоград-Ноград на кордоні Угорщини та Словаччини

Перший у світі транскордонний геопарк дозволяє здійснювати тривалі піші прогулянки через величезний ліс, що з’єднує дві країни. Його геологічна спадщина, що охоплює останні 30 мільйонів років формування Карпатського басейну, надзвичайно багата на палеонтологічні пам’ятки та унікальні вулканічні утворення.

Тут ви також знайдете невелике угорське містечко Холлоке, яке в 1987 році стало першим місцем у країні, визнаним об’єктом Всесвітньої спадщини.

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Ця територія включає 30 словацьких та 64 угорських міста, у 2015 році отримала звання Глобального геопарку ЮНЕСКО.

Озеро Нойзідлер в Австрії

Найзахідніше степове озеро Європи пропонує мирний та спокійний відпочинок у місці, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме так можна ознайомитися з Рустом, найменшим містом Австрії, відомим своїми винами та гніздами лелек, що прикрашають майже кожен будинок.

А якщо вам потрібно розважити малюків, тематичний парк Family Park, що знаходиться між Рустом та Санкт-Маргаретеном, пропонує розваги майже для всіх вікових груп протягом дня.

Хевіз, біля озера Балатон в Угорщині

Унікальне термальне озеро в самому серці Європи. Це найбільше у світі біологічно активне природне термальне озеро з торф’яними грязями.

Озеро з його лікувальними водами має площу поверхні 4,4 гектара та глибину 38 метрів і живиться багатими на мінерали джерелами, рясний потік яких, 410 л/секунду, повністю оновлює воду кожні три дні.

Ліс площею 33,9 гектара, що оточує озеро, захищає його від вітру, а вода, що постійно випаровується, очищує повітря.

Рехніц: приховане озеро в Австрії

Розташоване в Національному парку Гешрібенштайн на півдні Бургенланду, що живиться джерелами в горах Гюнзер та оточене лісами та виноградниками, озеро Рехніц площею п’ять гектарів для купання. Його кришталево чисті води простягаються на 300 метрів завдовжки та 100 метрів завширшки.

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