Найкращі та найгірші аеропорти Європи Сьогодні 17:44 — Фондовий ринок

Найкращі та найгірші аеропорти Європи

Цього року найкращим аеропортом Європи є аеропорт Будьо в Норвегії, який посів дев’яте місце в загальному заліку.

У рейтингу враховуються такі фактори, як пунктуальність, що означає прибуття рейсів протягом 15 хвилин від запланованого часу, а також враження пасажирів та зручності, що базуються на майже 14 300 унікальних оцінках аеропортів від мандрівників із 76 країн.

В рамках опитування пасажирів просять оцінити аеропорти за такими показниками, як персонал, час очікування, доступність, чистота, вивіски та інформація, а також пропозиції ресторанів і магазинів. Кожен елемент оцінюється за шкалою від «дуже погано» до «дуже добре», пише euronews.

За 2026 рік було проаналізовано 279 аеропортів із 76 країн, яким було надано оцінку AirHelp Score, яка на 60% оцінюється за своєчасністю та на 20% за враженнями пасажирів, зручностями та комфортом.

Аеропорт Будьо в Норвегії, який розташований трохи північніше Полярного кола, має оцінку пунктуальності 8,7, що означає, що 87% рейсів, які прибули між 1 травня 2025 року та 30 квітня 2026 року, були пунктуальними. Буде також отримав оцінку 7,6 за враження пасажирів та 7,0 за зручності та комфорт.

Аеропорт Біллунн у Данії також ледве потрапив до першої десятки завдяки своїй оцінці за пунктуальність 8,1. Аеропорт показав кращі результати з точки зору обслуговування пасажирів, отримавши оцінку 8,7, а також з точки зору зручностей та комфорту, де він отримав оцінку 7,7.

Наступний європейський аеропорт у рейтингу, аеропорт Більбао в Іспанії, посідає 21-е місце в загальному заліку з оцінкою за пунктуальність 8,4, оцінкою за враження від обслуговування 8,0 та оцінкою за зручності 7,0.

Аеропорт Берген-Флесланд швидко посів 23-тє місце, а аеропорт Стамбул-Хавалімані замкнув п’ятірку лідерів у Європі, посівши 29-те місце.

Найгірші аеропорти Європи

Погані новини для мешканців Лісабона, адже аеропорт Лісабона імені Умберту Делгаду посів 274-те місце в загальному рейтингу.

Аеропорт має оцінку пунктуальності лише 6,3, а в двох інших категоріях — 7,3 та 6,8 відповідно.

Аеропорт Родос Діагорас, який посів 271-е місце, також показав погані результати через свій бал за пунктуальність 6,5.

Аеропорт Манчестера посів 269-е місце, аеропорт Крит-Іракліон — 268-е, а аеропорт Ніцца-Лазурний Берег — 267-е.

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