Найкращі місця Європи для «теплого» відпочинку взимку (фото) — Finance.ua

Найкращі місця Європи для «теплого» відпочинку взимку (фото) Сьогодні 14:00 — Світ

Сайт euronews.com назвав комфортні місця для зимового відпочинку для тих, хто хоче погрітись на сонечку та забути про морозну зиму. Ось деякі з найкращих сонячних місць в Європі.

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Мадейра, Португалія

Мадейра є одним із найекзотичніших островів Європи з одними з найкращих краєвидів у Європі — з ботанічними садами, мальовничим узбережжям.

Крім того, ви гарантовано отримаєте дозу сонця з температурою взимку близько 21 °C.

Хоча існує певний ризик дощу, зливи тривають недовго, тому в цьому районі багато пишних зелених ландшафтів.

Любителі природи можуть прогулятися вздовж зигзагоподібної мережі левад — рукотворних каналів, створених для транспортування води для зрошення сільськогосподарських полів навколо острова. Фуншал, мальовнича столиця острова, може багато чого запропонувати своїм відвідувачам, включаючи прекрасну архітектуру та бурхливе нічне життя.

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Сицилія, Італія

Завдяки м’якому середземноморському клімату Сицилія є цілорічним напрямком.

Навіть у розпал січня середня температура тримається близько 16 °C із періодами яскравого сонячного світла.

Це також означає, що сезон морських їжаків (ricci di mare) у розпалі до лютого, тому любителі пригод можуть поласувати цим особливим делікатесом у численних місцевих ресторанах.

Оскільки взимку на острові менше людей, ніж в інші пори року, відвідувачі також можуть насолоджуватися приголомшливими містами в стилі бароко та археологічними пам’ятками.

Якщо ви любите фестивалі, зима — ідеальний час для відвідування Сицилії. Festa di Sant’Agata в Катанії проводиться на початку лютого на честь святого покровителя міста, а в Агрідженто в грудні проводяться фестивалі на честь драматурга Піранделло.

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Кіпр

Справжні шанувальники сонця повинні відправитися на Кіпр, щоб побачити найтепліші зими в Середземномор'ї.

Поки температура коливається близько 17 °C, ви отримаєте вітамін D, що підсилює п’ять годин сонця на день. Погода зручна для подорожей і вивчення культури та історії острова.

Розташований у східній частині Середземного моря Кіпр має одні з найкрасивіших пляжів у Пафосі, яскраве нічне життя в Лімассолі та одні з найкращих музеїв і ресторанів у столиці острівної країни Нікосії.

Якщо ви хочете дослідити Кіпр під час одноденної поїздки, тури коштують незначну ціну в тихі зимові місяці.

Канарські острови

Через близькість до африканського узбережжя Канарські острови мають бажаний клімат цілий рік із принаймні 300 сонячними днями.

Вибирайте Тенеріфе, Лансароте, Фуертевентура та Гран-Канарія, де є багато розваг і піщаних пляжів для відпочинку, залежно від того, що ви шукаєте.

Мальта

Якщо ви хочете відчути культуру разом із зимовим сонцем, вирушайте на Мальту. На острові розташовано не менше дев’яти об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

А оскільки взимку майже не йде дощ, парасолька не потрібна. Температура близько 16°C робить прогулянку вулицями Валлетти досить приємною.

Тут є багато гаваней, симпатичних рибальських сіл, скель і скелястих бухт, які варто дослідити, або ви можете побродити в незайманій сільській місцевості.

Для подорожі на човні вирушайте на сусідній острів Гозо, де ви відкриєте для себе храми Ґгантія — найстаріший і найвражаючий мегалітичний комплекс на Мальті. Вони старші за єгипетські піраміди.

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