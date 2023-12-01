В ЄС обрали нову столицю «розумного» туризму — Finance.ua

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В ЄС обрали нову столицю «розумного» туризму

Світ
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В ЄС обрали нову столицю «розумного» туризму
В ЄС обрали нову столицю «розумного» туризму
Ірландський Дублін визнали європейською столицею «розумного» туризму в 2024 році, тоді як італійське місто Гроссето назвали піонером європейського «зеленого» туризму.
Рішення було прийнято на основі їхніх досягнень в області доступності, сталого розвитку, а також цифровізації та культурної спадщини, повідомляє SchengenVisaInfo.
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Дублін і Гроссето були відібрані серед 40 напрямків у 21 країні.
В якості призу міста-переможці отримають від Європейської комісії рекламну підтримку та допомогу у виготовленні сувенірної продукції.
Розумний туризм (Smart Tourism) спрямований на те, щоб зробити туристичний сектор більш інноваційним з використанням цифрових технологій. Його метою є надати туристам більш ефективний, персоналізований та приємний досвід, одночасно сприяючи стійкості та управлінню туристичними напрямками.
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Столиці «розумного» туризму в Європейському Союзі обирають з 2019 року. Раніше ними ставали Гельсінкі (Фінляндія), Ліон (Франція), Малага (Іспанія), Гетеборг (Швеція), Бордо (Франція), Валенсія (Іспанія), Пафос (Кіпр) і Севілья (Іспанія).

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За матеріалами:
УНІАН
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