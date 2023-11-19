ТОП-10 країн Європи, що є найбажанішими серед туристів — Finance.ua

ТОП-10 країн Європи, що є найбажанішими серед туристів
Серед усього різноманіття туристичних напрямків завжди є бажаніші. Мандрівники обирають їх за різними критеріями, але зазвичай зупиняються на локаціях з більшістю схвальних відгуків та популярних місць, пише Wanderlust.
Так, провідний британський тревел-журнал Wanderlust підбив підсумки щорічної премії «Reader Travel Awards». У 2023 році на першій сходинці нарешті країна, яка йшла до цього впродовж декількох останніх років, — Хорватія.
Країна підіймалася в рейтингу останні кілька років, і тепер нарешті досягла вершини.
«Ця перлина Адріатики найбільше відома мандрівникам своїми прибережними зірками, зокрема історичним містом Дубровник — торішнім переможцем у номінації «Найбажаніше місто Європи», — йдеться у звіті.
Але за межами острова та дивовижних краєвидів берегової лінії є багато інших культурних відкриттів і різноманіття пригод. На туристів тут чекає чимало — від надзвичайних римських руїн Пули та незвичайних музеїв Загреба до диких водоспадів Плітвіц і гірських пейзажів Рісняка.
Рейтинг ТОП-10 країн
Десятка лідерів виглядає так:
- Хорватія
- Іспанія
- Італія
- Греція
- Франція
- Німеччина
- Словенія
- Ісландія
- Шотландія
- Австрія
Додамо, найкращою країною у світі визнали Австралію, найкращим регіоном — Британську Колумбію, а найбажанішим містом виявився Кейптаун. Щодо острова, то найбільше хочуть відвідати Кубу.
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