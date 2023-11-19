ТОП-10 країн Європи, що є найбажанішими серед туристів — Finance.ua

ТОП-10 країн Європи, що є найбажанішими серед туристів Вчора 15:01 — Світ

ТОП-10 країн Європи, що є найбажанішими серед туристів

Серед усього різноманіття туристичних напрямків завжди є бажаніші. Мандрівники обирають їх за різними критеріями, але зазвичай зупиняються на локаціях з більшістю схвальних відгуків та популярних місць, пише Wanderlust

Так, провідний британський тревел-журнал Wanderlust підбив підсумки щорічної премії «Reader Travel Awards». У 2023 році на першій сходинці нарешті країна, яка йшла до цього впродовж декількох останніх років, — Хорватія.

Країна підіймалася в рейтингу останні кілька років, і тепер нарешті досягла вершини.

«Ця перлина Адріатики найбільше відома мандрівникам своїми прибережними зірками, зокрема історичним містом Дубровник — торішнім переможцем у номінації «Найбажаніше місто Європи», — йдеться у звіті.

Але за межами острова та дивовижних краєвидів берегової лінії є багато інших культурних відкриттів і різноманіття пригод. На туристів тут чекає чимало — від надзвичайних римських руїн Пули та незвичайних музеїв Загреба до диких водоспадів Плітвіц і гірських пейзажів Рісняка.

Рейтинг ТОП-10 країн

Десятка лідерів виглядає так:

Хорватія Іспанія Італія Греція Франція Німеччина Словенія Ісландія Шотландія Австрія

Додамо, найкращою країною у світі визнали Австралію, найкращим регіоном — Британську Колумбію, а найбажанішим містом виявився Кейптаун. Щодо острова, то найбільше хочуть відвідати Кубу.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Телеканал 24 За матеріалами:

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