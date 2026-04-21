Місце для вашої реклами

Найдовший рейс Qantas: 22 години без пересадок в літаку (фото)

Австралійська авіакомпанія Qantas з’єднає Сідней та Лондон за 22 години без пересадок. Хоча далекомагістральні перельоти є суперечливою темою серед тих, хто часто літає, але Qantas робить велику ставку на цей сегмент, запускаючи наступного року найдовший у світі комерційний рейс, пише euronews.

Деталі

Пасажири літака Airbus A350−1000ULR (Ultra Long Range) перебуватимуть у повітрі до 22 годин без пересадок, завдяки двом новим прямим маршрутам, що з’єднують Сідней з Лондоном та Нью-Йорком.
Для порівняння, найдовший запланований комерційний рейс наразі виконується авіакомпанією Singapore Airlines між аеропортом Ньюарк та аеропортом Чангі, який триває 18 годин 30 хвилин.
Спеціально сконфігурований літак може літати довше завдяки додатковому паливному баку об’ємом 20 000 літрів, розташованому в задній частині.
Перший із цих літаків зараз знаходиться в Тулузі.

Що очікувати пасажирам на борту

За словами Qantas, салони мають «науково обґрунтований дизайн, щоб мінімізувати зміну часових поясів та максимізувати самопочуття «. Замість понад 300 місць, типових для інших A350−1000, літак Qantas матиме конфігурацію на 238 місць.
Додатковий простір було використано для створення «зони оздоровлення» між економ-класом та туристичними каютами, доступної для всіх пасажирів. У цій зоні будуть поручні, екрани з програмами вправ, а також вибір напоїв та легких закусок із самообслуговуванням.
Що стосується конфігурації, літак матиме шість кают першого класу, 52 місця бізнес-класу (конфігурація 1−2-1), 40 місць преміум-економ-класу (2−4-2) та 140 місць економ-класу (3−3-3).
У люксах першого класу на 50% більше місця, ніж на A380, є розкладне крісло та окреме двометрове ліжко. У бізнес-класі сидіння розкладаються на двометрові плоскі ліжка.
У преміум-економ-класі відстань між рядами становить один метр, тоді як в економ-класі вона становить 83,8 см, з регульованими підголовниками та опорами для литок.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
