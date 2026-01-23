0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найдешевші способи утеплення житла

Особисті фінанси
308
Найдешевші способи утеплення житла
Найдешевші способи утеплення житла
Київ, Дніпро, Одеса та інші міста України опинилися в епіцентрі енергетичного терору через російські обстріли критичної інфраструктури, що призвело до відсутності світла, води та опалення в морози до мінус 15 °C.
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко наголосив, що це безпрецедентна в столиці ситуація з енергетикою в історії: «Складнішої ситуації з енергетикою в Києві не було. Ніколи у світі не було атак по енергетиці в мінус 15 °C на місто, в якому є центральне опалення і яке було зруйноване».

Найдешевші способи утеплення

Перший крок — ущільнити вікна та двері гумовими чи поролоновими стрічками (ціна питання — від 29 грн за 6−9 м). Вони миттєво блокують протяги, заощаджуючи до 20−30% тепла без зайвих зусиль. Ущільнення вікон у типовий київській квартирі (4 вікна) обійдеться орієнтовано у 200 грн. Далі термоплівки для вікон, які створюють ефект «третього скла», не даючи морозу пробратися всередину.
Читайте також
Ще одне бюджетне рішення за умови наявності хоч мінімального опалення або періодичного під час відновлення електропостачання — фольговані екрани за батареями, які відбивають тепло в кімнату, підіймаючи температуру на 1−2°C. Коштує така фольга від 117 грн за лист 1 м², це орієнтовно до 500 грн для чотирьох батарей.
Не забудьте про килимки чи плівку або картон на підлогу (від 50 грн/м²) — холод іде знизу, а вони створюють бар’єр і додають затишку.
Читайте також
Є також і більш довгострокові методи, але вони потребують залучення фахівців і більших фінансових витрат. Це утеплення стін мінватою/пінопластом зсередини чи балконів.
За сонячної погоди МОЗ радить додатково відчиняти штори вдень, впускаючи сонце, та закривати їх вночі.
Читайте більше деталей в нашій статті:

Як можна дешево утеплити приміщення та зберегти тепло

Ми раніше писали, що треба знати про заряджання пристроїв у Пунктах незламності. Пункти працюють, щоб кожен міг зігрітися, зателефонувати рідним або підзарядити гаджети.
Якщо ресурс генераторів обмежений, діють правила.
Пріоритет № 1 — це телефони, павербанки та ліхтарики. Ми прагнемо допомогти якомога більшій кількості людей одночасно. Заряджання потужних станцій (типу EcoFlow) — використання можливо від технічних систем генератора або інших резервних джерел живлення в конкретній точці.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕлектроенергіяЕнергетикаНерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems