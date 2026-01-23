Найдешевші способи утеплення житла Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Київ, Дніпро, Одеса та інші міста України опинилися в епіцентрі енергетичного терору через російські обстріли критичної інфраструктури, що призвело до відсутності світла, води та опалення в морози до мінус 15 °C.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко наголосив, що це безпрецедентна в столиці ситуація з енергетикою в історії: «Складнішої ситуації з енергетикою в Києві не було. Ніколи у світі не було атак по енергетиці в мінус 15 °C на місто, в якому є центральне опалення і яке було зруйноване».

Найдешевші способи утеплення

Перший крок — ущільнити вікна та двері гумовими чи поролоновими стрічками (ціна питання — від 29 грн за 6−9 м). Вони миттєво блокують протяги, заощаджуючи до 20−30% тепла без зайвих зусиль. Ущільнення вікон у типовий київській квартирі (4 вікна) обійдеться орієнтовано у 200 грн. Далі термоплівки для вікон, які створюють ефект «третього скла», не даючи морозу пробратися всередину.

Ще одне бюджетне рішення за умови наявності хоч мінімального опалення або періодичного під час відновлення електропостачання — фольговані екрани за батареями, які відбивають тепло в кімнату, підіймаючи температуру на 1−2°C. Коштує така фольга від 117 грн за лист 1 м², це орієнтовно до 500 грн для чотирьох батарей.

Не забудьте про килимки чи плівку або картон на підлогу (від 50 грн/м²) — холод іде знизу, а вони створюють бар’єр і додають затишку.

Є також і більш довгострокові методи, але вони потребують залучення фахівців і більших фінансових витрат. Це утеплення стін мінватою/пінопластом зсередини чи балконів.

За сонячної погоди МОЗ радить додатково відчиняти штори вдень, впускаючи сонце, та закривати їх вночі.

