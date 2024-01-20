Найдешевші лижні курорти Європи: де відпочити цієї зими — Finance.ua

Найдешевші лижні курорти Європи: де відпочити цієї зими Сьогодні 05:44

Найдешевші лижні курорти Європи: де відпочити цієї зими

Гірськолижний сезон в Європі - у самому розпалі, і туристи шукають бюджетні місця для поїздок. Але водночас такі, де якість відпочинку дозволяла б провести відпустку всією родиною комфортно.

Розповідаємо про бюджетні європейські курорти, які найкраще підходять для родинного відпочинку за співвідношенням «ціна-якість».

На яких лижних курортах Європи відпочити найдешевше

Гірськолижний курорт Ягоріна у Боснії та Герцеговині визнали найкращим за співвідношенням ціна-якість для сімейного відпочинку, а також для відпочинку дорослих.

рейтинг найдешевших сімейних курортів Такі дані оприлюднили у новому рейтингу, який став доповненням до щорічної добірки Post Office Travel Money Ski Resort Report 2024 . Вперше за десятиріччя курорт Ягорина потіснив з першого місця у рейтингу болгарський Боровець.

У рейтингу курорти аналізували головним чином за цінами на відпочинок родини чотирьох осіб (двоє дорослих і двоє дітей віком 6 і 8 років). Крім цін на житло, прорахували також вартість шестиденного абонемента на підйомник, прокат лиж і лижного взуття на 6 днів, 5−6 занять з інструктором, вартість напоїв та шести обідів на курортах.

Цього року до звіту потрапили вісім нових курортів, які були оцінені як гарні локації для лижного відпочинку всією родиною.

Банско в Болгарії був найдешевшим сімейним варіантом відпочинку у звіті за 2023 рік, але опустився на шосте місце — після того, як там суттєво підвищили ціни на заняття в лижних школах. Також на 27% зросла загальна вартість тижневої відпустки у Банско.

Окремо серед найкращих варіантів для дорослих лижників відзначили італійські курорти, які виявилися прийнятними за цінами. Бардонеккья витіснив Боровець у Болгарії, який протягом кількох років поспіль вважався найдешевшим напрямком.

Скільки коштує відпочинок на бюджетних курортах Європи

Гірськолижний курорт Бардонеккья розташований в долині Суза в італійському П'ємонті. Для катання на лижах і сноубордах доступні 100 кілометрів трас, є 22 підйомники. Зона зимових видів спорту розташована між висотами 1312 і 2800 метрів.

У Бардонеккії список всіх витрат для гірськолижного відпочинку склав 597 євро на дорослу людину.

Тим часом вартість одного тижня на болгарському курорті Боровець зросла на 8,2% порівняно з минулим роком: зараз ціни на відпочинок там починаються від 630 євро на людину, якщо плюс до проживання і харчування враховувати катання з інструктором.

Боровець в Болгарії посідає в рейтингу друге місце серед найдешевших курортів для сімейного відпочинку. За ним у списку знаходяться два нових учасники: Ле Корб'є у Франції (686 євро) та Лівіньо в Італії (690 євро за шестиденний відпочинок).

До рейтингу вперше включили іспанський курорт Байкера-Берет. Він опинився на сьомому місці (781 євро).

Загалом з 36 місць, включених до аналізу вартості гірськолижних курортів для дорослих, три найдорожчі курорти знаходяться у Швейцарії. На курорті Церматт ціни виявилися найвищі (1500 євро з людини).

Повний список кращих сімейних курортів для відпочинку з родиною:

Ягоріна, Боснія і Герцеговина Пассо Тонале, Італія Бардонеккья, Італія Бейтостолен, Норвегія Банско, Болгарія Рауріс, Австрія Рука, Фінляндія Ла-Тюїль, Італія Кранська Гора, Словенія Гейло, Норвегія

Найкращі курорти для відпочинку дорослих:

Бардонеккья, Італія Боровець, Болгарія Ле Корб'є, Франція Лівіньо, Італія Саузе, Італія Банско, Болгарія Бакейра-Берет, Іспанія Сестрієре, Італія Ла Туїль, Італія Рука, Фінляндія

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