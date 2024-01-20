Найдешевші лижні курорти Європи: де відпочити цієї зими — Finance.ua

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Найдешевші лижні курорти Європи: де відпочити цієї зими

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Найдешевші лижні курорти Європи: де відпочити цієї зими
Найдешевші лижні курорти Європи: де відпочити цієї зими
Гірськолижний сезон в Європі - у самому розпалі, і туристи шукають бюджетні місця для поїздок. Але водночас такі, де якість відпочинку дозволяла б провести відпустку всією родиною комфортно.
Розповідаємо про бюджетні європейські курорти, які найкраще підходять для родинного відпочинку за співвідношенням «ціна-якість».

На яких лижних курортах Європи відпочити найдешевше

Гірськолижний курорт Ягоріна у Боснії та Герцеговині визнали найкращим за співвідношенням ціна-якість для сімейного відпочинку, а також для відпочинку дорослих.
Такі дані оприлюднили у новому рейтингу, який став доповненням до щорічної добірки рейтинг найдешевших сімейних курортів Post Office Travel Money Ski Resort Report 2024. Вперше за десятиріччя курорт Ягорина потіснив з першого місця у рейтингу болгарський Боровець.
У рейтингу курорти аналізували головним чином за цінами на відпочинок родини чотирьох осіб (двоє дорослих і двоє дітей віком 6 і 8 років). Крім цін на житло, прорахували також вартість шестиденного абонемента на підйомник, прокат лиж і лижного взуття на 6 днів, 5−6 занять з інструктором, вартість напоїв та шести обідів на курортах.
Цього року до звіту потрапили вісім нових курортів, які були оцінені як гарні локації для лижного відпочинку всією родиною.
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Банско в Болгарії був найдешевшим сімейним варіантом відпочинку у звіті за 2023 рік, але опустився на шосте місце — після того, як там суттєво підвищили ціни на заняття в лижних школах. Також на 27% зросла загальна вартість тижневої відпустки у Банско.
Окремо серед найкращих варіантів для дорослих лижників відзначили італійські курорти, які виявилися прийнятними за цінами. Бардонеккья витіснив Боровець у Болгарії, який протягом кількох років поспіль вважався найдешевшим напрямком.

Скільки коштує відпочинок на бюджетних курортах Європи

Гірськолижний курорт Бардонеккья розташований в долині Суза в італійському П'ємонті. Для катання на лижах і сноубордах доступні 100 кілометрів трас, є 22 підйомники. Зона зимових видів спорту розташована між висотами 1312 і 2800 метрів.
У Бардонеккії список всіх витрат для гірськолижного відпочинку склав 597 євро на дорослу людину.
Тим часом вартість одного тижня на болгарському курорті Боровець зросла на 8,2% порівняно з минулим роком: зараз ціни на відпочинок там починаються від 630 євро на людину, якщо плюс до проживання і харчування враховувати катання з інструктором.
Боровець в Болгарії посідає в рейтингу друге місце серед найдешевших курортів для сімейного відпочинку. За ним у списку знаходяться два нових учасники: Ле Корб'є у Франції (686 євро) та Лівіньо в Італії (690 євро за шестиденний відпочинок).
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До рейтингу вперше включили іспанський курорт Байкера-Берет. Він опинився на сьомому місці (781 євро).
Загалом з 36 місць, включених до аналізу вартості гірськолижних курортів для дорослих, три найдорожчі курорти знаходяться у Швейцарії. На курорті Церматт ціни виявилися найвищі (1500 євро з людини).

Повний список кращих сімейних курортів для відпочинку з родиною:

  1. Ягоріна, Боснія і Герцеговина
  2. Пассо Тонале, Італія
  3. Бардонеккья, Італія
  4. Бейтостолен, Норвегія
  5. Банско, Болгарія
  6. Рауріс, Австрія
  7. Рука, Фінляндія
  8. Ла-Тюїль, Італія
  9. Кранська Гора, Словенія
  10. Гейло, Норвегія

Найкращі курорти для відпочинку дорослих:

  1. Бардонеккья, Італія
  2. Боровець, Болгарія
  3. Ле Корб'є, Франція
  4. Лівіньо, Італія
  5. Саузе, Італія
  6. Банско, Болгарія
  7. Бакейра-Берет, Іспанія
  8. Сестрієре, Італія
  9. Ла Туїль, Італія
  10. Рука, Фінляндія
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За матеріалами:
РБК-Україна
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