Топ найпопулярніших гірськолижних курортів Польщі: ціни — Finance.ua

Топ найпопулярніших гірськолижних курортів Польщі: ціни Сьогодні 12:34 — Особисті фінанси

Топ найпопулярніших гірськолижних курортів Польщі: ціни

Гірськолижний сезон успішно розпочався, привертаючи туристів на курорти по всьому світу, і Польща не виняток, пише ukrayina. pl

Наразі доступно чимало місць, де як початківцям, так і досвідченим спортсменам пропонуються відмінні умови для катання на лижах. Розповідаємо, де можна покататися на лижах та сноуборді.

У Польщі існує кілька популярних гірськолижних курортів, де можна насолодитися катанням на лижах.

• Курорт Чарна Ґура (Czarna Góra Resort)

Курорт Чарна Ґура (Czarna Góra Resort) — це захопливе місце для гірськолижного відпочинку, розташоване в прекрасному Нижньосілезькому воєводстві, в повіті Клодзько. Урочисте відкриття сезону традиційно відбувається від початку грудня, і це місце привертає як новачків, так і досвідчених гірськолижників.

Комплекс пропонує розкішні можливості для розваг та відпочинку, зокрема 12 підіймачів, 14 гірськолижних трас, а також льодову ковзанку для тих, хто любить інші зимові види спорту. Крім того, на території є зона для моржів, де можна отримати нові враження від екстремальних розваг.

Ціни на гірськолижні абонементи на курорті Чарна Ґура такі:

• 7-годинний абонемент: 140 злотих (для дітей - 120 злотих),

• Дводенний абонемент: 285 злотих,

• Триденний абонемент: 385 злотих,

• Шестиденний абонемент: 690 злотих,

• Абонемент на будь-які 6 днів: 795 злотих.

• Курорт Щирк (Szczyrk)

Курорт Щирк (Szczyrk) — це справжній рай для гірськолижників, який розташований у Сілезьких Бескидах, недалеко від міста Катовіце. Цей курорт визнаний одним із найбільших і найсучасніших гірськолижних комплексів в Польщі.

Щирк пропонує вражаючу кількість лижних трас — понад 60 кілометрів, серед яких є траси для кожного рівня навичок: від початківців до досвідчених лижників. Всі траси обладнані механічними підіймачами, включаючи 2 крісельних та 11 бугельних. Крім того, доступ від однієї вершини до іншої можливий за допомогою канатної дороги, не виходячи у долину.

У низький сезон (до 24 грудня та після 11 березня 2024 року) на Щирку діють наступні ціни на гірськолижні абонементи:

• Денний абонемент: від 111 до 159 злотих,

• Дводенний абонемент: від 203 до 309 злотих,

• Триденний абонемент: від 305 до 563 злотих,

• Шестиденний абонемент: від 619 до 859 злотих.

Ціни можуть змінюватися залежно від того, де та як ви придбаєте квитки — чи це буде на місці або завчасно онлайн.

• Спортивна арена Зеленець (Zieleniec Sport Arena)

Спортивна арена Зеленець (Zieleniec Sport Arena) — це найбільший гірськолижний курорт у Польщі, розташований в мальовничих горах Совіх, неподалік від міста Душники-Здруй. Курорт славиться своїм розмаїттям, пропонуючи понад 30 кілометрів лижних трас, які задовольнять як початківців, так і досвідчених гірськолижників.

Спортивна арена в Зеленці вражає схилами різної складності, створеними для задоволення вимог лижників та сноубордистів будь-якого рівня підготовки. Тут кожен знайде трасу, яка відповідає його навичкам та бажанням.

У низький сезон, який триває до 21 грудня та після 11 березня 2024 року, в Зеленці діють такі ціни на гірськолижні абонементи:

• 7-годинний абонемент: 115 злотих (для дітей - 100 злотих),

• Дводенний абонемент: 200 злотих,

• Триденний абонемент: 295 злотих,

• Шестиденний абонемент: 540 злотих.

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