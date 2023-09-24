Зимовий відпочинок 2023: рейтинг теплих курортів для релаксу на сонечку — Finance.ua

Зимовий відпочинок 2023: рейтинг теплих курортів для релаксу на сонечку Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Зимовий відпочинок 2023: рейтинг теплих курортів для релаксу на сонечку

Зима невпинно наближається, вже зовсім скоро про яскраве та тепле сонечко залишиться лише мріяти. Довгі ночі та короткі дні, заморозки, рясні опади та холодні вітри вже зовсім скоро змусять всіх сумувати за літом.

Проте зимовий період — це ще один привід для відпочинку, адже що може бути краще, ніж втекти від холоду та порадувати себе подорожжю у теплі краї?

The Independent виявив , яким курортам мешканці Європи віддають перевагу в холодну пору року. Які країни та міста найбільш привертають увагу туристів — розповідаємо далі у матеріалі.

Топ 7 теплих курортів для відпочинку взимку

Бангкок, Таїланд. Бангкок вже декілька років є фаворитом для туристів з усього світу. Однією із причин є те, що Бангкок — зручна точка для подальшого відправлені на інші популярні курортні напрямки. Окрім цього, місто славиться великою кількістю розваг для мандрівників. Взимку погодні умови є досить комфортними: середня температура в грудні становить +27°С.

Пафос, Кіпр. Не дивлячись на те, що погода взимку тут не така тепла, як на інших курортних напрямках, Пафос є улюбленим місцем багатьох туристів з усього світу. Середня температура взимку становить +15°С, що дарує подорожуючим комфортні умови для вивчення місцевих памʼяток та для прогулянок містом.

Лансароте, Іспанія. Іспанські Канарські острови є чи не найулюбленішим місцем для відпочинку туристів з усього світу. Відпочинок взимку в Лансароте приваблює мандрівників через теплий клімат, завдяки якому в грудні зберігається температура близько 18 °C, а також через неймовірні краєвиди, казкові узбережжя, вулканічні конуси та чорні скелі.

Кейптаун, Південна Африка. Тут взимку сонечко радує туристів цілих 9 годин на добу, а середня температура становить +22°С. В грудні до Кейптауну тільки приходить літо, що дарує мандрівникам комфортні умови для пляжного відпочинку та для дослідження місцевих історичних памʼяток.

Сідней, Австралія. У той час, коли в Європу приходить похолодання, в Сіднеї справжнє літо. Середня температуру в грудні тут близько +21°С, а сонечко радує туристів своїм промінням 8 годин на день. Окрім цього, Сідней славиться великою кількістю історичних памʼяток і мальовничих краєвидів.

Мускат, Оман. Відпочинок у Мускаті приваблює туристів через неймовірне поєднання гірських краєвидів та лагідних вод Затоки. Взимку на мандрівників чекає комфортна погода, адже тут температура в грудні зберігається близько +23°С в середньому.

Канкун, Мексика. У грудні в Канкуні зберігаються теплі погодні умови, в середньому +25°С, а сонечко радує теплим промінням близько 6 годин на день. Це місто є одним із фаворитів туристів з Заходу, адже білий пісок, чиста блакитна вода та тепла погода не може не закохати в себе відпочиваючих.

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