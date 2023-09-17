Добірка країн для відпочинку в оксамитовий сезон — Finance.ua

Добірка країн для відпочинку в оксамитовий сезон Сьогодні 10:04 — Світ

Добірка країн для відпочинку в оксамитовий сезон

Осінь — це дивовижна пора року, коли природа одягається в яскраві барви, тепле сонце ще балує своїм теплом, а туристичні маси зменшуються. Це ідеальний сезон для подорожей.

Португалія

Країна — це чудовий напрямок для осінньої подорожі. Лісабон, Порту і Фару — це лише кілька з безлічі чарівних міст, що пропонують багату культурну спадщину і вишукану кухню.

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На особливу популярність заслуговує маленький південний регіон Алгарве, який помітно вирізняється своєю унікальною природою та кліматом. Тут панує особлива атмосфера, що являє собою захопливе поєднання європейського та північноафриканського культурних впливів, де розкішні готелі та рибальські будиночки сусідять поруч.

Восени в регіонах Португалії панує помірна погода, яка дасть змогу насолоджуватися довгими прогулянками вузькими вуличками та узбережжям Атлантичного океану.

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У вересні португальські пляжі все ще радо вітають туристів з усіх куточків світу. У цьому першому місяці осені денна температура підтримується на рівні +24°С…+27°С, а вночі - в межах +16°С…+23°С. Вода біля берега залишається приємно теплою для купання, з температурою близько +24°С.

Албанія

Справжня перлина на узбережжі Адріатики. Ця країна приваблює своєю неймовірною природою, чистими пляжами та горами, що оточують мальовничі міста.

Восени Албанія стає особливо привабливою, завдяки м’якому клімату та зменшенню туристичних натовпів. Радимо в цей період року відвідати Тирану з її культурними пам’ятками, або ж вирушайте до курортного міста Саранда, щоб насолодитися спокійними днями на пляжі.

У вересні вже можна відчути легкий дотик осені, але температура тут все ще залишається літньою (від +20°C — вночі, до +29°C — вдень). Температура моря на прибережних курортах на початку осені залишається стабільною, в межах +23°C…+25°C, що вважається ідеальною для водних розваг. Навіть у жовтні можна без побоювань зануритися, оскільки температура води не опускається нижче +20°C.

Хорватія

Це країна з багатою культурною історією і красивими узбережжями Адріатики. Восени тут оживають старовинні міста, такі як Дубровник і Спліт, і ви можете насолоджуватися чудовими краєвидами, прогулянками вуличками та вечерями в затишних ресторанчиках.

Що стосується пляжних розваг, то хоча вже у вересні в Хорватію потроху насувається осіння прохолода (температура в містах варіюється від +20°C до +25°C вдень, вночі +14°C…+22°C), температура води в морі у вересні залишається досить привабливою: 22°C…+25°C.

Однак уже в жовтні до Хорватії потроху приходить осінь. У країні холоднішає ще на кілька градусів, а море стає більш придатним для споглядання, ніж для купання (температура падає: +18°C…+20°C).

Болгарія

Болгарія — часто залишається недооціненою туристами, і це помилка. Восени тут панує приємний клімат, і ви можете насолоджуватися пляжами на Чорноморському узбережжі, такими як Золоті Піски і Сонячний берег, без натовпів туристів літнього сезону.

Крім того, Болгарія відома своїми історичними містами, такими як Пловдив і Софія, де ви зможете зануритися в багату культурну спадщину і насолодитися смачною місцевою кухнею.

У вересні на узбережжі Чорного моря в межах Болгарії середньомісячні температурні показники коливаються від +21°C до +25°C, а температура води в морі піднімається практично до комфортних +23°C. Курортний сезон триває тут до середини жовтня. До цього часу денна температура все ще тримається на рівні +25 °C, але вода вже відчувається прохолодною — близько +20

Іспанія

Іспанія — країна, яка завжди вітає туристів. Восени ви можете насолоджуватися мальовничими містами, такими як Барселона і Севілья, де спека поступається місцем приємній прохолоді.

Також варто провести час на березі Коста-дель-Соль, скуштувати традиційні тапаси і насолодитися іспанським мистецтвом і культурою.

Загалом Іспанія вважається однією з найспекотніших країн Європи. На території цієї держави тепло панує перші два місяці осені. Наприклад, на початку вересня на півдні та в центрі температура повітря становить +25°С…+28°С, а на східному узбережжі доходить до +24°С…+26°С. На півночі - на пару градусів холодніше. Море залишається теплим (+22°С…+25°С).

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