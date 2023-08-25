Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму — Finance.ua
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Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму

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Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму
Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму
Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму в першу чергу завдяки інфляції та біженцям з України та втікачам з рф.
Про це у Twitter повідомив міністр економічного розвитку і туризму Чорногорії Горан Джурович.
За його даними, за перші півроку 2023 року країна отримала 453 млн євро доходу від туризму, що є рекордним результатом: на 90% більше, ніж у 2022 році, та на 78% - ніж у 2019 році.
«Як ми і обіцяли, ми йдемо до рекордного сезону. Чорногорія на правильному шляху», — переконаний Джурович.
Водночас президент Чорногорії Яков Мілатович заявив у Twitter, що це «гарна новина», проте, уточнив він, «є дві ключові причини».
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«Інфляція, яка за період червень 2019 року — червень 2023 року становила 25%, тоді як за період червень 2022 року — червень 2023 року — 8%, а також кількість українців і росіян, які тимчасово перебувають у Чорногорії через війну», — зазначив він.
Мілатович додав, що точний вплив цих факторів «на туризм потрібно визначити», адже «тільки тоді можно будет знати про реальне зростання».
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За матеріалами:
Економічна Правда
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