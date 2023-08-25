Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму — Finance.ua

Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму Сьогодні 06:38 — Світ

Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму

Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму в першу чергу завдяки інфляції та біженцям з України та втікачам з рф.

Про це у Twitter повідомив міністр економічного розвитку і туризму Чорногорії Горан Джурович.

За його даними, за перші півроку 2023 року країна отримала 453 млн євро доходу від туризму, що є рекордним результатом: на 90% більше, ніж у 2022 році, та на 78% - ніж у 2019 році.

«Як ми і обіцяли, ми йдемо до рекордного сезону. Чорногорія на правильному шляху», — переконаний Джурович.

Водночас президент Чорногорії Яков Мілатович заявив у Twitter, що це «гарна новина», проте, уточнив він, «є дві ключові причини».

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«Інфляція, яка за період червень 2019 року — червень 2023 року становила 25%, тоді як за період червень 2022 року — червень 2023 року — 8%, а також кількість українців і росіян, які тимчасово перебувають у Чорногорії через війну», — зазначив він.

Мілатович додав, що точний вплив цих факторів «на туризм потрібно визначити», адже «тільки тоді можно будет знати про реальне зростання».

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Економічна Правда За матеріалами:

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