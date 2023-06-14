Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії — Finance.ua
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Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії

Нерухомість
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Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії
Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії
Щороку Чорногорію відвідує утричі більше туристів, аніж становить населення країни. Закордонні інвестиції у ринок нерухомості минулого року тут зросли удвічі. Експерти порталу Flombu розповіли, що треба знати і скільки коштує придбати нерухомість у Чорногорії.

Чи можуть українці купити нерухомість у Чорногорії

Загалом іноземці не обмежені у правах купівлі-продажу нерухомого майна у Чорногорії. Навпаки — від такого капіталовкладення на громадян інших країн очікують соціальні вигоди. Придбавши житло в Чорногорії, іноземець може отримати посвідку на проживання.
Винятком із правила є покупка сільськогосподарських, прикордонних земель і островів у Чорногорії. Іноземцям заборонено їх купувати.

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Зауважте, до 2022 року за щедрі інвестиції (від 350 000 євро) у ринок нерухомого майна Чорногорії була можливість отримати громадянство. Однак ця програма уже не діє.

Чому варто купити нерухомість у Чорногорії

  • Ринок нерухомості Чорногорії, невеликої країни з населенням 647,1 тис. осіб, демонструє стабільний розвиток.
  • Чорногорія — курортно-туристична країна з високим рівнем екології та теплим кліматом. У країні є і море, і гори.
  • Це держава з європейським майбутнім, кандидат на вступ до ЄС, і економікою, що розвивається.
  • Тут одні з найбільш доступних у Європі цін на житлову і комерційну нерухомість.
  • На первинному ринку нерухомості у країні діють вигідні для покупців умови: не потрібно сплачувати податки, купуючи первинне житло, квартири від забудовника здаються з ремонтом і необхідним оснащенням. У країні запроваджено посилений контроль за якістю будівництва.
  • Придбавши квартиру в Чорногорії для літнього відпочинку, можна решту часу здавати її в оренду. Щоправда, прибуток на дохід від здачі об'єкта оподатковується у межах 9%.

За скільки можна купити квартиру у Чорногорії

Ціни на нерухомість у Чорногорії відрізняються на основі таких чинників:

1. Відстань до моря, панорама з вікна

Щоближче до морського узбережжя, то вищі ціни на житло. Купити невелику двокімнатну квартиру у Чорногорії на березі моря можна за 100 тис. євро.

2. Приналежність нерухомості до історичної цінності

У районах Чорногорії, де нерухомість перебуває під охороною як історично значуща, 1-кімнатна квартира обійдеться приблизно у 180 тис. євро.

3. Вид нерухомості

Квартири у Чорногорії дешевші, аніж вілли. 4-кімнатна квартира у цій країні коштуватиме від 150 тис. євро. Вілла у Чорногорії, а їхня площа тут в основному стартує від 300 м2, обійдеться вчетверо дорожче.
Серед бюджетних пропозицій у Чорногорії - квартира-студія від 45 тис. євро у Будванській рив'єрі, від 35 тис. євро — у Рафаїловичах чи Петроваці.
Елітна нерухомість у Чорногорії коштує від 5 тис. євро за 1 м2.

Як відбувається купівля-продаж нерухомості у Чорногорії

Оформлення покупки нерухомості в Чорногорії - стандартна й прозора процедура. Для громадян інших країн вона тут нічим особливим не відрізняється, майже така ж, як в Україні.

1. Вибір об'єкта і внесення завдатку

Обрати нерухомість у Чорногорії можна у таких найбільш привабливих локаціях, як Будва, Котор, Бар, Тіват, Бечичі. Первинне житло у країні дорожче. Цьому посприяла 5-річна заборона на забудову Будванської рив'єри і підвищення попиту на нову нерухомість.
Елітна нерухомість у Чорногорії - це здебільшого вілли на березі Адріатичного моря.
У процесі купівлі-продажу об'єкта, крім покупця і продавця, бере участь нотаріус округу, в якому розташована нерухомість. Розпочинається укладення угоди з підписання попереднього договору і внесення завдатку (10−15% від установленої вартості об'єкта).
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2. Підписання основного договору

Для підписання основної угоди про купівлю-продаж об'єкта від покупця з іншої країни знадобиться закордонний паспорт, від продавця — документ, що посвідчує його особу, і право власності на об'єкт.
Покупець може розрахуватися і готівкою, і електронним перерахунком грошей.

3. Реєстрація права власності і сплата податку

Оформивши угоду купівлі-продажу нерухомості у Чорногорії на вторинному ринку, до процесу долучають оцінювача. Застосовуючи державні стандарти, він визначає вартість об'єкта. На основі висновку оцінювача покупець сплачує податок - 3% від ціни нерухомості. Під час покупки квартири від забудовника таких податкових зобов’язань немає.
Щоб зареєструвати право власності на об'єкт, покупцеві знадобиться індивідуальний податковий номер. Також потрібно навідатися у міську адміністрацію, де написати заяву про реєстрацію нерухомості на його ім'я.
Процес оформлення права власності на об'єкт займає приблизно 3 місяці.
За матеріалами:
Finance.ua
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