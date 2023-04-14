Нерухомість у Чорногорії та Греції — прогноз цін 2023 від Homium — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Нерухомість у Чорногорії та Греції — прогноз цін 2023 від Homium Сьогодні 14:20 — Нерухомість

Міжнародне агентство нерухомості Homium у співпраці з власним відділом аналітики провело дослідження, щоб оцінити прогноз цін на житло в Греції та Чорногорії. Обидві ці країни останніми роками відчувають зростання вартості нерухомості, вплив якого обумовлено безліччю чинників.

Що чекає на ринок нерухомості в Чорногорії?

Чорногорія є привабливою країною зі сприятливим кліматом, розвиненим туризмом та стабільним зростанням цін на нерухомість, що спостерігається останні 5 років. Аналітики компанії Homium провели аналіз факторів, що надають і продовжують впливати на цей процес у 2023 році:

Зростання ВВП. Поліпшення економіки нашої країни. Підвищення добробуту місцевого населення.

Так, на ринку нерухомості Чорногорії значно зріс попит на об’єкти у туристичних районах. З початку 2017 року ціни на квартири та будинки в таких популярних містах, як Будва, Котор і Бар, щорічно зросли в середньому на 7%. Розвиток інфраструктури та збільшення кількості нового житла, що вводиться, а також плани Чорногорії щодо вступу до ЄС, які планується реалізувати в найближчі 4 роки, також стали однією з причин зростання цін на нерухомість.

Пропозиції на первинному ринку нерухомості в Чорногорії сьогодні значною мірою складають узаконені об’єкти, які отримали таку можливість після ухвалення відповідної законодавчої бази. Цей факт привернув увагу іноземних інвесторів, і, згідно з даними Центрального банку Чорногорії, обсяг іноземних інвестицій у нерухомість Чорногорії у 2022 році зріс на 70% і склав €599 млн, при цьому інвестиції в нерухомість склали значну частку — €322,2 млн. високого попиту на нерухомість, ціни на житло продовжують зростати, і в майбутньому очікується ще різкіше зростання.

Цікаво відзначити, що ситуація в Україні також вплинула на ринок нерухомості Чорногорії, збільшивши попит серед українців на оренду та купівлю нерухомості, оскільки вони змушені були залишити свою рідну країну. Цей факт, своєю чергою, підвищив прибутковість від інвестицій у нерухомість у Чорногорії, роблячи країну ще більш привабливою для інвесторів. При придбанні об’єктів для довгострокової оренди можна розраховувати на показник повернення інвестицій (ROI) у розмірі 7,2-8,4% у великих містах.

Окремо варто відзначити 5-річний мораторій на будівництво об’єктів на території Будванської Рів’єри, який призвів до дефіциту нових будівель та збільшення попиту на нерухомість від забудовників у цьому регіоні. Це, своєю чергою, викликало інерційне зростання цін в інших регіонах Чорногорії.

Звертаючись до компанії «MonteHome», яка входить у холдинг Homium, інвестори можуть знайти собі нерухомість у Чорногорії (montehome.com.ua). Агентство допоможе придбати у найпривабливіших туристичних районах.

Що чекає на ринок нерухомості в Греції?

Греція — це унікальна країна, яка пропонує перспективні можливості для інвестицій у нерухомість у 2023 році. Її атрактивність пояснюється як сприятливим розташуванням і приємним кліматом, а й позитивними тенденціями економіки, що відновлюється після кризи. Згідно з даними Центрального Банку, ВВП Греції збільшився на 7,8% за 2022 рік, що робить її однією з країн Євросоюзу, що найбільш динамічно розвиваються. Цей сприятливий тренд очікується й у найближчі роки, з прогнозованим річним зростанням ВВП на рівні 1-2% у 2023-2024 роках, що своєю чергою доброчинно позначатиметься на різних галузях економіки, включаючи ринок нерухомості.

За оцінками, минулого року іноземні інвестори вклали близько €1,5 млрд у нерухомість Греції, що є вражаючим результатом з огляду на те, що ціни на нерухомість зросли в середньому на 9,4% у 2022 році. Аналітики прогнозують збереження цієї тенденції і у 2023 році. Особливо привабливими для інвестицій вважаються об’єкти в таких регіонах країни, як Афіни, Салоніки, Халкідікі та острови. Homium представляє таблицю з прогнозами цін нижче:

Це приблизні ціни, які так чи інакше залежать від обраного об’єкта та його розташування. Але об’єкти в Греції залишаються привабливими та за останній рік інвестиції у цю сферу показали добру прибутковість від оренди. У середньому дохідність від оренди оцінюється в 5% річних, залежно від самого об’єкта. Аналітики GreekHome вивчили, наскільки хорошу окупність має нерухомість у Греції (grekhome.com.ua) і за попередніми оцінками вона становить до 10% річних.

Звертаючись до агентства нерухомості «GreekHome», ви можете отримати цікаві пропозиції з нерухомості: об’єкти під оренду або просто відмінне місце для відпочинку в мальовничій країні.

Grekhome За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.