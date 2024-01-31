Найбільший у світі суверенний фонд заявив про рекордний прибуток минулого року — Finance.ua

Найбільший у світі суверенний фонд заявив про рекордний прибуток минулого року Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Найбільший у світі суверенний фонд заявив про рекордний прибуток минулого року

Фонд національного добробуту Норвегії обсягом у 1,6 трлн доларів США заявив про рекордний прибуток у 213 млрд доларів США (2,22 трлн норвезьких крон) у 2023 році завдяки високій прибутковості його інвестицій в акції технологічних компаній.

Про це повідомляє Reuters

«Незважаючи на високу інфляцію та геополітичні потрясіння, ринок акцій у 2023 році був дуже сильним порівняно зі слабким 2022 роком. Зокрема, акції техкомпаній показали дуже хороші результати», — заявив виконавчий директор Norges Bank Investment Management Ніколай Танген.

Фонд найбільше інвестував в акції компанії Microsoft — 358,4 млрд крон, тоді як в акції Apple було вкладено 337,3 млрд крон.

Рентабельність Фонду національного добробуту Норвегії в 2023 році становила 16,1%.

Зазначається, що Фонд інвестує доходи норвезької держави від видобутку нафти і газу в акції, облігації, нерухомість і проєкти з відновлюваної енергетики за кордоном.

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Найбільший у світі суверенний фонд володіє частками у більш як 8 800 компаній у всьому світі та 1,5% всіх акцій, що котируються на біржі.

Довідка Finance.ua:

Фонд національного добробуту Норвегії втратив за підсумками 2022 року 164,4 млрд доларів США (1,64 трлн норвезьких крон) через інфляцію у світі та вторгнення рф в Україну.

Укрінформ За матеріалами:

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