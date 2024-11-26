Найбільший німецький виробник сталі хоче скоротити 5000 робочих місць — Finance.ua

Найбільший німецький виробник сталі хоче скоротити 5000 робочих місць Сьогодні 22:43 — Фондовий ринок

Найбільший німецький виробник сталі хоче скоротити 5000 робочих місць

Найбільший німецький виробник сталі Thyssenkrupp Steel хоче скоротити виробничі потужності в Рурській області, звільнити персонал і закрити підприємство.

Про це повідомляє Spiegel.

До 2030 року планується ліквідувати близько 5 тисяч робочих місць у виробництві сталі та в управлінні сталеливарним підрозділом. Ще 6 тисяч робочих місць можуть бути скороыені через продаж цього бізнес-сегменту.

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Зокрема, передбачається закрити переробний завод у Кройцталь-Айхені в Зігерланді в Північному Рейні-Вестфалії та продати Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) у Дуйсбурзі, в якому вона має частку акцій. Однак якщо продаж не вдасться, то HKM також загрожує закриття.

У компанії розраховують, що внаслідок такої оптимізації, витрати на персонал вдасться скоротити на десять відсотків у найближчі роки.

Виробничі потужності Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) при цьому скоротяться до 8,7−9,0 мільйонів тонн сталі на рік. Для порівняння: на сьогодні металургійні заводи на Рейні та Рурі, у яких працює майже 27 тис. осіб, розраховані на річне виробництво 11,5 мільйона тонн.

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За допомогою скорочень Thyssenkrupp хоче відреагувати на проблеми на ринку сталі в Європі: зараз заводи мають лише кілька замовлень, наприклад, від важливої ​​групи клієнтів автомобільної промисловості. Галузь страждає від надлишку потужностей, не в останню чергу через збільшення дешевого імпорту, особливо з Азії.

Як зазначається на сайті Thyssenkrupp, це міжнародна промислово-технологічна група з близько 98 тисяч співробітників. Продажі компанії у 2023/2024 фінансовому році склали 35 мільярдів євро в 47 країнах. Близько 3900 співробітників працюють у сфері досліджень і розробок по всьому світу.

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