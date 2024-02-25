Найбільший кредитор в Іспанії отримав дозвіл на викуп акцій на 1,5 млрд євро — Finance.ua

Найбільший кредитор в Іспанії отримав дозвіл на викуп акцій на 1,5 млрд євро Сьогодні 04:16 — Світ

Найбільший кредитор в Іспанії отримав дозвіл на викуп акцій на 1,5 млрд євро

Найбільша фінансово-кредитна група в Іспанії Banco Santander SA планує підвищити виплати інвесторам, розпочинаючи зворотний викуп акцій на суму приблизно 1,5 млрд євро та збільшуючи дивіденди.

Про це пише Bloomberg.

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Banco Santander SA отримав дозвіл регулятора на викуп акцій. У плани банку також входить подача пропозиції щодо остаточних грошових дивідендів у розмірі 0,095 євро на акцію на своїх щорічних загальних зборах.

Це рішення збільшує коефіцієнт виплат Santander до 50% з 40%. Це відповідає обіцянці, яку банк дав на Дні інвестора рік тому.

У 2023 році Santander отримав найбільший прибуток за всю історію, відзвітувавши про 11,1 млрд євро чистого прибутку. Банк наголосив, що він є одним із найбільших бенефіціарів підвищення ставок Європейським центральним банком.

Прогнозується, що доходи та прибутковість будуть збільшуватися упродовж року. У свою чергу, голова правління Ана Ботін розраховує на те, що географічна диверсифікація банку компенсує очікуване зниження процентних ставок на деяких з його основних ринків.

Це означає, що Santander приєднується до багатьох європейських банків, зокрема Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA та UniCredit SpA, які оголосили про новий викуп акцій після високих результатів 2023 року.

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«Ми продовжуємо інвестувати в майбутнє зростання, одночасно збільшуючи прибутковість акціонерів, повернувши понад 5,5 млрд євро через дивіденди та викуп акцій. Ми вже бачимо значний прогрес у 2024 році й розраховуємо досягти всіх наших цілей на цей рік», — сказав Ботін у своїй заяві.

Банк представить призначення Карлоса Баррабеса та Антоніо Вайса як нових незалежних директорів на затвердження на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 22 березня. Вони замінять Брюса Карнегі-Брауна й Раміро Мато.

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