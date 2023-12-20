Фонд гарантування з початку року виплатив 8,2 мільярда гривень кредиторам банків, що ліквідуються — Finance.ua

Фонд гарантування з початку року виплатив 8,2 мільярда гривень кредиторам банків, що ліквідуються Сьогодні 20:43 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування з початку року виплатив 8,2 мільярда гривень кредиторам банків, що ліквідуються

За 11 місяців 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 8 213 млн грн, в т. ч. 631,6 млн грн — позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

З цих коштів лише за листопад погашено вимоги кредиторів на загальну суму понад 1,09 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж місяцем раніше. На розрахунок із кредиторами направляються кошти, отримані від продажу та управління активами банків, що ліквідуються.

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Загалом з січня по листопад цього року більше як 5 107 млн грн спрямовано на задоволення вимог кредиторів сьомої черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами) та більше 202 млн грн — четвертої черги (фізичних осіб понад гарантовану суму). Решту коштів отримали кредитори інших черг.

В цілому, за весь період роботи Фонд задовольнив вимоги кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 68 066 млн грн. З них 17 658,4 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в тому числі більш як 16 292 млн грн — НБУ.

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Станом на 1 грудня 2023 року Фондом подано 85 позовних заяв щодо 53 банків про відшкодування шкоди (збитків). Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, — 983 особи. Загальна сума позовних вимог складає 171 171,4 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 2 166 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 36 цивільних позовів у кримінальних провадженнях щодо 23 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів — 72 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 27 197,2 млн грн.

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