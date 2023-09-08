ФГВФО продав майна банків на 224,4 млн грн — Finance.ua
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ФГВФО продав майна банків на 224,4 млн грн

Фондовий ринок
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Упродовж серпня у системі Прозорро. Продажі успішно відбулося 75 аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, на загальну суму майже 224,4 млн грн.
Про це пише пресслужба ФГВФО.
«Із них 196,9 млн грн — сума успішних торгів з продажу прав вимоги за кредитами юридичних та фізичних осіб, 25,7 млн грн — сума продажу основних засобів та об'єктів нерухомості, що перебувають на балансі банків та 1,8 млн грн — реалізація інших активів. Зокрема, результативно завершилися повторні аукціони з продажу права вимоги за кредитами із нерухомістю у Харкові, птахофабрикою, торгівельним центром у заставі тощо», — зазначили у пресслужбі.
У розрізі банків найбільші суми успішних аукціонів на рахунку:
  • АТ «Мегабанк» — 134,2 млн грн;
  • АТ «Банк Січ» — 68,1 млн грн;
  • ПАТ «Промінвестбанк» — 21,0 млн грн.
Отож, 10 серпня відбувся аукціон з продажу лота GL16N024457 — права вимоги за кредитом, у заставу за яким передано будівлю діючого триповерхового торгівельного комплексу та майже 0,9 га землі під Києвом.
21 серпня відбувся аукціон з продажу лота GL16N024334 — права вимоги за шістьма кредитами, у забезпечення за якими передано одразу кілька об'єктів нерухомості у Харкові, у яких зараз розміщуються діючі автосалони.
Також 28 серпня відбувся аукціон з продажу лота GL16N024466 — дебіторської заборгованості та права вимоги за кредитом, у забезпечення за яким передано виробничі приміщення з обладнанням для вирощування птиці в Чернігівській області.
Вже 30 серпня відбулося кілька повторних аукціонів з продажу земельних ділянок (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд) та квартир у таунхаусах, розташованих у смт Козин, що під Києвом.
За матеріалами:
Banker.ua
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