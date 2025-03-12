Найбільший автовиробник Європи повідомив про зниження прибутку через слабкі продажі — Finance.ua

Найбільший автовиробник Європи повідомив про зниження прибутку через слабкі продажі Сьогодні 02:16 — Фондовий ринок

Найбільший автовиробник Європи повідомив про зниження прибутку через слабкі продажі

Операційний прибуток Volkswagen у 2024 році знизився на 15% - до 19,1 млрд євро, тоді як у 2023-му він становив 22,5 млрд євро.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що це стало наслідком падіння продажів у Європі та Китаї, а також витрат на реструктуризацію, які вплинули на фінансові показники найбільшого автовиробника Європи.

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Фінансовий директор компанії Арно Антліц зазначив, що прогноз на цей рік відображає «глобальні економічні виклики», хоча VW має «чітку стратегію зростання та інвестицій у США». Водночас у компанії очікують рентабельність у межах 5,5−6,5% у 2025 році порівняно з попереднім прогнозом 5,9%.

Щоб компенсувати падіння продажів у Китаї, Volkswagen планує збільшити присутність у США. Мета компанії — подвоїти свою частку на ринку коштом брендів Audi та Porsche до 10%, а частку VW — до 5% до 2030 року.

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Втім, реалізація цього плану може опинитися під загрозою через ймовірні митні тарифи з боку президента США Дональда Трампа.

Експерти попереджають, що можливі імпортні мита на європейські авто можуть стати серйозним ударом для Porsche, оскільки всі автомобілі виробляють у Німеччині.

Економічна Правда За матеріалами:

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