Volkswagen відкликає понад 60 тисяч авто через проблему з коробкою передач — Finance.ua

Volkswagen відкликає понад 60 тисяч авто через проблему з коробкою передач Сьогодні 22:14 — Фондовий ринок

Volkswagen відкликає понад 60 тисяч авто через проблему з коробкою передач

Німецька автомобільна компанія Volkswagen відкликає 60 490 автомобілів у Сполучених Штатах Америки через несправність.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що автівки відкликатимуть через несправність відображення положення передачі.

Це може призвести до мимовільного руху автомобіля, якщо не буде задіяне ручне гальмо, повідомило Національне управління безпеки дорожнього руху США.

Які автівки відкличуть

Відкликання стосується окремих моделей ID.4 (2021−2023), Audi Q4 e-Tron (2022−2023) та Q4 e-Tron Sportback (2022−2023), зазначив автомобільний регулятор з безпеки.

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