Volkswagen відкликає понад 60 тисяч авто через проблему з коробкою передач — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen відкликає понад 60 тисяч авто через проблему з коробкою передач

Фондовий ринок
36
Volkswagen відкликає понад 60 тисяч авто через проблему з коробкою передач
Volkswagen відкликає понад 60 тисяч авто через проблему з коробкою передач
Німецька автомобільна компанія Volkswagen відкликає 60 490 автомобілів у Сполучених Штатах Америки через несправність.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що автівки відкликатимуть через несправність відображення положення передачі.
Читайте також
Це може призвести до мимовільного руху автомобіля, якщо не буде задіяне ручне гальмо, повідомило Національне управління безпеки дорожнього руху США.

Які автівки відкличуть

Відкликання стосується окремих моделей ID.4 (2021−2023), Audi Q4 e-Tron (2022−2023) та Q4 e-Tron Sportback (2022−2023), зазначив автомобільний регулятор з безпеки.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems