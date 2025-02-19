Новий Volkswagen Transporter готовий до продажів — Finance.ua

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Новий Volkswagen Transporter готовий до продажів

Технології&Авто
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Новий Volkswagen Transporter готовий до продажів
Новий Volkswagen Transporter готовий до продажів
Новий Volkswagen Transporter T7 вийшов на ринок Європи до 75-річчя моделі. Комерційна версія доступна в дизельних та електричних варіантах з ціною від 36 780 євро.

Що відомо

Transporter і Caravelle більше не є частинами лінійки VW Multivan і тепер базуються на платформі Ford Transit.
Модель представлена у вантажних, вантажопасажирських та пасажирських варіантах (на 6−9 місць), довжиною 5,05 або 5,45 м та з різними варіантами висоти. Вантажопідйомність до 1,33 тонни, а обсяг вантажного відсіку — від 5,8 до 9 куб. м. Фургон також може буксирувати причіп масою до 2,8 тонни.
У всіх моделях — цифровий щиток приладів, 13-дюймовий сенсорний екран і система безпеки. Доступні опції включають безключовий доступ, тризонний клімат-контроль та акустику Harman Kardon з 14 динаміками.
Дизельний двигун 2,0 л представлений версіями на 110, 150 і 170 к.с., з 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Доступний також повний привід і позашляховий варіант Panamericana.
Електричний eTransporter коштує від 46 213 євро з потужністю 115, 136, 218 або 286 к.с. і батареєю на 64 кВт·год. У 2026 році вийде плагін-гібрид Volkswagen Caravelle eHybrid потужністю 223 к.с. від 46 453 євро.
Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
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