Найбільші інвестиції в державне майно в 2022 році — підсумки приватизації — Finance.ua

Найбільші інвестиції в державне майно в 2022 році — підсумки приватизації Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

Найбільші інвестиції в державне майно в 2022 році — підсумки приватизації

В 2022 році переможці приватизаційних торгів перерахували до держбюджету 1,7 млрд грн. Фонд держмайна успішно провів 193 аукціони.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Торік бізнес проявив найбільшу зацікавленість до Одеського заводу шампанських вин. На аукціоні 1 лютого переможець запропонував за нього та сплатив 195 млн грн. Це в 2,2 рази більше за стартову ціну. Ця інвестиція очолила ТОР-5 продажів в сегменті великого бізнесу.

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Та справжній бум розпочався після того як восени Фонд держмайна відновив приватизаційні аукціони. Протягом вересня-грудня ФДМУ продав відразу чотири держпідприємства, за кожне з яких отримав понад 100 млн грн.

Що найбільше цікавить бізнес

Бізнесмени проявили найбільшу зацікавленість до спиртзаводів. Вони інвестували в купівлю Марилівського спиртзаводу 150 млн грн, Вузлівського — 130,4 млн і Залозецького — 120 млн.

Ці та інші спиртзаводи цікаві українським підприємцям не лише як інвестиції у виробництво харчового чи технічного спирту. На них можна виробляти автомобільне паливо (біоетанол), фармацевтичну та хімічну продукцію. Також такі активи можуть бути цікаві аграрним компаніям для переробки їх продукції. Ще одну частину спиртзаводів можна розглядати як виробничі майданчики (brownfields) з готовими комунікаціями та дорогами для розвитку будь-якого іншого бізнесу.

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Крім того, до Топ-5 потрапив продаж Львівського ювелірного заводу (185,4 млн грн).

Та для того, щоб інвестувати в державні підприємства не завжди потрібні сотні мільйонів гривень. В 2022 році 17 українських компаній вклали в держпідприємства від 10 до 100 млн грн. Одна з них придбала навіть два заводи.

Топ продажів підприємств до 100 млн грн

В Топ-10 інвестицій від 10 до 100 млн грн в 2022 році половину місць зайняли бізнес-проєкти, пов’язані зі спиртзаводами.

У минулому році підприємці вклали в Жовтневий, Кобиловолоцький, Стадницький, Тростянецький і Юрковецький спиртзаводи понад 317 млн грн. Це в 2,6 раз перевищує їх загальну стартову ціну.

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Іншу групу активів в Топ-10 інвестицій від 10 до 100 млн грн склали об’єкти, які бізнесмени купували, найімовірніше, як нерухомість. Наприклад, Фонд держмайна продав Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки за 90 млн грн, що в 2,6 раз перевищує стартову ціну. А за інше підприємство — «Еротрон» — ФДМУ отримав 55 млн (в 2,1 раз більше за стартову ціну).

Активи до 10 млн грн

В сегменті приватизованих активів до 10 млн грн найбільші інвестиції пішли в експертно-технічні центри Держпраці. Фонд держмайна продав Чернігівський, Подільський, Рівненський і Кіровоградський центри загалом за 32,5 млн грн. Це на 17,8% більше загальної стартової ціни.

Крім того, до Топ-10 інвестицій в малому сегменті увійшли продаж санаторію «Гірський» (7,2 млн грн), майно держпідприємства «Бурштин Україна» (6,7 млн грн), Науково-дослідний інститут «Акорд» (6 млн грн), Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці. Г.Є. Пухова НАН України (5,7 млн грн), а також комплекси нерухомості в м. Долина Івано-Франківської області (5,5 млн грн) та с. Орлівщина Дніпропетровської області (5 млн грн).

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