Бюджет недоотримує 500 млн грн від приватизації через відмови переможців торгів сплачувати ставки – ФДМУ — Finance.ua

Бюджет недоотримує 500 млн грн від приватизації через відмови переможців торгів сплачувати ставки – ФДМУ Сьогодні 04:00 — Казна та Політика

Бюджет недоотримує 500 млн грн від приватизації через відмови переможців торгів сплачувати ставки – ФДМУ

Бюджет недоотримує 500 млн грн від приватизації через відмови учасників торгів сплачувати виграшні ставки.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

З моменту відновлення малої приватизації 18 учасників торгів відмовилися сплачувати виграшні ставки, які вони самі запропонували під час аукціону. Тепер бюджет не може вчасно отримати гроші, а інші інвестори не можуть придбати лоти.

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Пресслужба ФДМУ зазначає, що на цьому тлі команда Фонду розробила законопроєкт № 8236 . На думку посадовців, він має припинити подібні випадки та зупинити «економічний тероризм».

Також у Фонді додали, що загалом держбюджет отримав уже понад 1 млрд грн від приватизації.

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