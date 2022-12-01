Бюджет недоотримує 500 млн грн від приватизації через відмови переможців торгів сплачувати ставки – ФДМУ — Finance.ua
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Бюджет недоотримує 500 млн грн від приватизації через відмови переможців торгів сплачувати ставки – ФДМУ

Казна та Політика
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Бюджет недоотримує 500 млн грн від приватизації через відмови переможців торгів сплачувати ставки – ФДМУ
Бюджет недоотримує 500 млн грн від приватизації через відмови переможців торгів сплачувати ставки – ФДМУ
Бюджет недоотримує 500 млн грн від приватизації через відмови учасників торгів сплачувати виграшні ставки.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
З моменту відновлення малої приватизації 18 учасників торгів відмовилися сплачувати виграшні ставки, які вони самі запропонували під час аукціону. Тепер бюджет не може вчасно отримати гроші, а інші інвестори не можуть придбати лоти.
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Пресслужба ФДМУ зазначає, що на цьому тлі команда Фонду розробила законопроєкт № 8236. На думку посадовців, він має припинити подібні випадки та зупинити «економічний тероризм».
Також у Фонді додали, що загалом держбюджет отримав уже понад 1 млрд грн від приватизації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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