Після відновлення малої приватизації продали держмайна на 1,8 млрд грн — Finance.ua

Після відновлення малої приватизації продали держмайна на 1,8 млрд грн Сьогодні 07:06 — Казна та Політика

Після відновлення малої приватизації продали держмайна на 1,8 млрд грн

Із 19 вересня відновилися онлайн-аукціони з продажу державного майна. За цей час було проведено 107 аукціонів із переможними пропозиціями на 1,78 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

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«За цей час ФДМУ провів 107 аукціонів, а сума переможних пропозицій становила 1,78 млрд гривень — зростання у 2,7 раза від початкової вартості лотів. Мала приватизація не лише відкриває нові можливості для розвитку бізнесу, а й дозволяє наповнити бюджет України під час війни», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, понад 2 тис. державних підприємств вже передано Фонду державного майна для приватизації.

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