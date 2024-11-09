Наступного року Google випустить два оновлення Android — Finance.ua

Наступного року Google випустить два оновлення Android Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

Наступного року Google випустить два оновлення Android, Фото: freepik

Американська компанія Google планує наступного року презентувати два оновлення операційної системи Android.

Про це повідомляє GSM Arena.

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Зазначається, що остаточна версія Android 16 вийде в другому кварталі наступного, 2025, року, тобто між квітнем і червнем.

У компанії пояснили, що роблять це «для кращого узгодження з графіком запуску пристроїв в екосистемі Android».

Серед іншого у Google заявили, що в 2025 році буде також другий випуск оновлення операційної системи Android.

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Цей випуск відбудеться в четвертому кварталі (жовтень-грудень) і буде «незначним». Ймовірно, мова може йти про Android 16.1.

Зазначається, що у серпні компанія презентувала родину смартфонів Pixel 9 з Android 14, хоча Google уже тоді працював над Android 15, який врешті-решт вийшов пару тижнів тому.

Укрінформ За матеріалами:

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