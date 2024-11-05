Google дозволив управління розумним будинком через додаток Gemini — Finance.ua

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Google дозволив управління розумним будинком через додаток Gemini

Технології&Авто
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Google дозволив управління розумним будинком через додаток Gemini
Google дозволив управління розумним будинком через додаток Gemini
Google додав розширення Google Home у додаток Gemini, що дозволить користувачам керувати своїм розумним будинком, безпосередньо спілкуючись із помічником на базі штучного інтелекту.
Про це повідомляє The Verge.
Нову функцію можна використовувати для керування освітленням, клімат-контролем, телевізорами, динаміками та багатьма іншими пристроями. Наприклад, за допомогою запиту «Облаштуй їдальню для романтичного побачення» можна відрегулювати освітлення, а фраза «Допоможи мені прибратися на кухні» — увімкне пилосос. Раніше у таких випадках Gemini відкривав Google Assistant.
Google дозволив управління розумним будинком через додаток Gemini
Водночас зазначається, що Gemini підтримує не всі смарт-пристрої. Для управління пристроями безпеки, зокрема камерами, замками, воротами та дверима, користувачам все ще доведеться запускати додаток Google Home.
Для того, щоб отримати доступ до нового розширення Google Home, доведеться приєднатися до публічної попередньої версії. Наразі вона доступна лише англійською мовою.
Щоб почати використовувати цю функцію, треба зайти в додаток Gemini з того ж облікового запису, який використовується в Google Home. Звідти можна попросити Gemini виконати певну дію, наприклад, «ввімкнути світло у вітальні». Якщо інтеграція не активується автоматично, Google рекомендує включити «Google Home» у запит для точності.
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