Google випустив велике оновлення з новими функціями ШІ — Finance.ua

Google випустив велике оновлення з новими функціями ШІ Сьогодні 23:29 — Технології&Авто

Google випустив велике оновлення з новими функціями ШІ

Google анонсувала оновлення ChromeOS 130, яке пропонує користувачам хромбуків розширені можливості штучного інтелекту та функціональні новинки для продуктивності та зручності.

Про це повідомили у пресслужбі Google

Основні нововведення

Функція швидкої вставки: За допомогою спеціальної клавіші або комбінації клавіш Launcher + f тепер можна швидко вставляти символи, емодзі, GIF-файли та посилання на Google Диск, а також швидко обчислювати значення та переводити одиниці. Спочатку ця функція доступна лише на Samsung Galaxy Chromebook Plus, але у 2025 році її поступово додадуть до інших моделей.

Режим Focus on ChromeOS: Цей інструмент допомагає мінімізувати відволікання та налаштувати зосереджений робочий простір. Користувачі можуть задавати періоди концентрації, активувати режим «Не турбувати» і навіть створювати списки завдань Google Tasks. Можна також налаштувати звукові ефекти або фонову музику з YouTube Music (за підпискою) для глибшого занурення у роботу.

Пропозиції файлів у Tote: Оновлений розділ Tote автоматично пропонує файли, що можуть бути корисними в поточній роботі, і дозволяє закріплювати файли на панелі для легкого доступу, навіть у режимі офлайн. Тепер можна переглядати також позначені зірочкою файли Google Диска, не підключаючись до інтернету.

Welcome Recap: Під час перезапуску Chromebook Welcome Recap автоматично відкриває всі додатки та вкладки, що були відкриті в попередньому сеансі, надає інформацію про прогноз погоди, майбутні події у календарі та останні вкладки з інших пристроїв, синхронізованих з Google Drive.

Мікрофон студійної якості: Нова функція шумозаглушення значно покращує звук вбудованого мікрофона завдяки професійним алгоритмам шумозниження та дереверберації, відтворюючи чистіший, більш збалансований звук навіть у шумних умовах.

Recorder з ШІ: Новий додаток Google Recorder автоматично створює транскрипції з розпізнаванням мовців, а також стислий виклад запису для легшого пошуку вмісту та відміток. Це корисно для запису зустрічей, лекцій або аудіозаметок.

Ефекти зовнішнього вигляду для відеодзвінків: Тепер під час відеодзвінків у ChromeOS доступні фільтри, що дозволяють змінювати зовнішній вигляд користувачів (доступно лише на Chromebook Plus).

Керування конфіденційністю: Користувачі тепер мають більш простий доступ до елементів керування конфіденційністю на рівні ОС для налаштування використання камери й мікрофона, що допомагає забезпечити більш контрольоване середовище.

Підтримка кількох календарів: ChromeOS 130 дозволяє переглядати події з різних календарів Google у єдиному інтерфейсі, забезпечуючи зручну навігацію серед кількох розкладів.

Керування яскравістю дисплея і клавіатури: Користувачі можуть точно налаштовувати яскравість клавіатури та дисплея безпосередньо в налаштуваннях. Для пристроїв, що підтримують RGB, у налаштуваннях з’являється меню з вибором кольору клавіатури.

Допоможіть мені читати: Функція на основі ШІ, що надає стислі виклади тексту та відповіді на запитання користувача щодо тексту, який він переглядає. Це допомагає швидко знаходити потрібну інформацію та розуміти сутність довгих текстів.

Режим «Картинка в картинці» (PiP): Тепер відео у вікні PiP можна тимчасово «складати» збоку, звільняючи місце на екрані для інших завдань, і змінювати розмір PiP подвійним дотиком, що додає гнучкості для перегляду в багатозадачному режимі.

Зазначається, оновлення ChromeOS 130 створене для підвищення продуктивності користувачів, надання кращих інструментів конфіденційності та створення більш зручного середовища для роботи й навчання.

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