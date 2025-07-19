Населення ЄС досягло історичного максимуму — Finance.ua

Населення ЄС досягло історичного максимуму Сьогодні 22:18 — Світ

Населення ЄС досягло історичного максимуму

Сукупне населення ЄС за підсумками 2024 року досягло рекордної позначки — 450,4 мільйона осіб.

Про це свідчать дані Євростату.

Що повпливало на зростання населення

Зазначається, що ключовим фактором цього приросту стала міграція з третіх країн, бо природний приріст у ЄС вже понад десять років є від’ємним.

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Із 2012 року в країнах ЄС щороку фіксується перевищення кількості смертей над народжуваністю.

Так, у 2024 році в країнах блоку народилося 3,56 мільйона немовлят, тоді як кількість померлих сягнула 4,82 мільйона. Це призвело до природної втрати населення в 1,3 мільйона осіб.

Таким чином, демографічна ситуація в ЄС залишається напруженою. Низька народжуваність і старіння населення створюють додатковий тиск на пенсійну систему та ринок праці.

Проте міграційні потоки частково дозволяють компенсувати ці виклики.

Де кількість населення зростає, а де — скорочується

За даними Євростату, найбільшу частку населення ЄС, як і раніше, складають мешканці Франції, Німеччини та Італії — разом вони налічують майже половину всього населення блоку (47%).

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Найбільший приріст населення зафіксували на Мальті, де він склав 19 осіб на 1000 жителів, далі йдуть Ірландія (16,3) та Люксембург (14,7).

Водночас у восьми країнах ЄС відбулося скорочення чисельності населення.

Найбільш помітне падіння зафіксоване в Латвії — мінус 9,9 на тисячу, у Венгрії — мінус 4,7, а Польща та Естонія поділили третє місце з показником мінус 3,4.

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