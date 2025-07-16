Де в ЄС найбільше користуються інтернетом — Finance.ua

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Де в ЄС найбільше користуються інтернетом

Світ
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Де в ЄС найбільше користуються інтернетом
Де в ЄС найбільше користуються інтернетом
У 2024 році 97% людей у ЄС віком 16−29 років повідомили про щоденне використання Інтернету порівняно з 88% від загальної чисельності населення, що становить різницю в 9 процентних пунктів.
Про це йдеться в статистиці Євростату.
Цей розрив постійно скорочується протягом останнього десятиліття. У 2014 році 87% молодих людей користувалися інтернетом щодня, тоді як частка загальної кількості населення становила 63%.
У всіх країнах ЄС молодь набагато частіше брала участь в активностях у соціальних мережах, ніж населення загалом. Створення профілю користувача та публікація повідомлень або пов’язаної з цим діяльності було поширеною практикою для 88% молоді віком від 16 до 29 років порівняно з 65% населення загалом.

Де найбільше

Найбільша частка молоді віком від 16 до 29 років, яка брала участь в активностях у соціальних мережах, була зафіксована:
  • в Чехії (99%),
  • на Кіпрі (по 98%).
  • Греції (по 98%).
Тим часом, у Франції (70%, дані за 2023 рік), Італії (80%) та Німеччині, Словаччині та Болгарії (по 84%) цей показник був найнижчим.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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