Народному депутату повідомили про підозру у розкраданні газу на 2,1 мільярда — Finance.ua

Народному депутату повідомили про підозру у розкраданні газу на 2,1 мільярда Сьогодні 14:30 — Кримінал

Чинному народному депутату повідомили про підозру у розкраданні газу на 2,1 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«10 жовтня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку чинному народному депутату України», — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013−2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ, які знаходяться у Львівській області, на понад 2,155 млрд грн.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

«Пільговий» газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Натомість, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Унаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.

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Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3,5 млрд грн.

Зазначається, що протягом 2013−2018 років народний депутат організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів на суму понад 450 млн грн шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.

На сьогодні досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Укрінформ За матеріалами:

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