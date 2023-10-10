Підозрюються в присвоєнні 250 млн гривень: ДБР розслідує ще один епізод розкрадання бюджетних коштів посадовцями Міноборони — Finance.ua

Підозрюються в присвоєнні 250 млн гривень: ДБР розслідує ще один епізод розкрадання бюджетних коштів посадовцями Міноборони Сьогодні 17:39 — Кримінал

Підозрюються в присвоєнні 250 млн гривень: ДБР розслідує ще один епізод розкрадання бюджетних коштів посадовцями Міноборони

ДБР повідомило про ще одну підозру колишнім заступнику Міністра оборони України та керівнику одного з департаментів МОУ у розтраті понад 250 млн грн державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів. Це ще один епізод викритих незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких складає 1,4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що протиправні дії вони вчинили в умовах воєнного стану за попередньою змовою.

Колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості.

Читайте також НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень

При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю.

Це призвело не лише до втрати 250 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ.

Посадовці підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, злочині, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року колишньому заступнику Міністра оборони повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114−1 КК України).

Тоді він лобіював укладення договорів про постачання також неякісної амуніції для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.

Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.