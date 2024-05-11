Нарахування комунальних послуг «по середньому»: як відновити фактичні показники — Finance.ua

Нарахування комунальних послуг «по середньому»: як відновити фактичні показники Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

Нарахування комунальних послуг «по середньому»: як відновити фактичні показники

Щоб отримувати квитанції із правильною сумою, потрібно подавати показання лічильника вчасно. Якщо ви прострочили термін передачі показань, оператор системи розподілу проведе нарахування за середньодобовим споживанням, або «по середньому».

Yasno розповідає , що таке нарахування «по середньому» та як зробити, щоб рахунки формувалися за фактичним споживанням.

Що таке нарахування «по середньому»

У компанії нагадали, що подавати показання лічильника необхідно у два останні календарні дні місяця і три дні наступного.

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Це гарантує, що сума у квитанції буде за фактично спожиту електроенергію. Якщо подавати пізніше, то відбувається нарахування «по середньому».

«Наприклад, треба подати показання за травень, у якому 31 день. Клієнт подав показання 15 травня. Оператор системи розподілу знає, скільки спожито за 15 днів, а по решті днів травня — тобто 16 — оператор показань не має. Тому цей період для клієнта розрахують за середнім споживанням», — пишуть на сайті компанії.

Як відбувається нарахування «по середньому»

Для цього оператор системи розподілу робить наступне:

бере обсяг споживання у аналогічний період, але за минулий рік;

ділить цей обсяг на кількість днів у місяці;



отриману цифру множить на кількість днів, у яких обсяг невідомий. У нашому випадку, це 16;



цей результат множать на коефіцієнт приросту/зниження споживання електроенергії;



обсяг, який подав клієнт, плюсується із обсягом, розрахованим по середньому, і передається постачальнику електроенергії;



постачальник електроенергії множить цей обсяг на тариф — і виходить сума до сплати.



Як відновити фактичні показники

Перш за все, потрібно вчасно подавати показання лічильника. Як було зазначено, це робиться в останні два календарні дні місяця і у три дні наступного.

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Обов’язково зважайте на кількість днів у місяці. Якщо показання за травень треба відправити 30−31 травня і 1−3 червня, то показання за червень подаватимуться 29−30 червня і 1−3 липня. Дані приймаються навіть якщо це вихідні або державні свята.

По-друге, надсилайте дані онлайн. Це можна зробити за пару секунд найбільш зручним для вас способом — через чатбот, мобільний застосунок або особистий кабінет на сайті.

Нагадаємо, голова Держенергонагляду Руслан Слободян припускає можливість підвищення тарифів на електроенергію в 2024 році з огляду на гостру потребу енергетичної галузі в залученні значних фінансових ресурсів для відновлення енергооб'єктів після російських атак.

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