Що буде зі світовими цінами на нафту та газ: прогноз НБУ на три роки — Finance.ua

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Що буде зі світовими цінами на нафту та газ: прогноз НБУ на три роки

Енергетика
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Що буде зі світовими цінами на нафту та газ: прогноз НБУ на три роки
Що буде зі світовими цінами на нафту та газ: прогноз НБУ на три роки
Світові ціни на нафту будуть відносно стабільними у 2024 році. Ціни на газ в Європі суттєво знизяться.
Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України (квітень 2024 року).

Ціни на нафту

За прогнозом НБУ у поточному році світові ціни на нафту коливатимуться в межах 80−90 доларів за барель.
«Рекордне видобування в США, стійке нарощування виробництва Лівією, Іраном та Анголою на тлі млявого попиту з боку Китаю тиснутимуть у бік зниження цін. Натомість політика обмеження пропозиції ОПЕК+ та очікуване пожвавлення попиту в США та країнах Європи, зокрема завдяки майбутньому пом’якшенню монетарної політики провідних центробанків, утримуватимуть ціни від зниження. У наступні роки нафта дещо подешевшає завдяки формуванню профіциту пропозиції», — йдеться в огляді.
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За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2023 році впала на 17,2% до 82,6 доларів за барель. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціна зросте на 2,2% до 84,4 доларів, у 2025 році впаде на 11,5% до 74,7 доларів, у 2026 році впаде на 2,1% до 73,1 доларів за барель.

Ціни на газ

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку поволі знижуватимуться завдяки збільшенню виробництва СПГ, насамперед у США та Катарі, постачанню російського дешевшого газу до Китаю та Індії, що зменшує конкуренцію за СПГ з боку країн Азії, а також збільшенню виробництва енергії з відновлюваних джерел та збалансованому накопиченню запасів.
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«Проте геополітична напруженість залишатиметься ключовим джерелом невизначеності. Загрози судноплавству в Червоному морі призвели до збільшення вартості та подовження термінів доставки постачальниками. У разі ескалації цей чинник може призвести до відновлення цінового тиску на ринках енергоносіїв», — йдеться в прогнозі.
За даними НБУ, ціни на газ на хабі TTF у Нідерландах у 2023 році зросли та впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 26,8% до 340,8 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 12,9% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336,5 доларів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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