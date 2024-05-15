«Нафтогаз» запустив дві високопродуктивні свердловини — Finance.ua
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«Нафтогаз» запустив дві високопродуктивні свердловини

Енергетика
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«Нафтогаз» запустив дві високопродуктивні свердловини
«Нафтогаз» запустив дві високопродуктивні свердловини
Група компаній «Нафтогаз» ввела у дію дві високопродуктивні свердловини, які виробляють близько 390 тисяч кубічних метрів газу на добу. Вони розташовані на найглибшому родовищі АТ «Укргазвидобування» та мають глибину понад 6 км.
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
Ці свердловини пробурені на одному родовищі, на одному пласті та майже одночасно, тому на технічному сленгу їх називають «близнючками». Вони також мають відносно однакову глибину — 6 км 200 м та 6 км 225 м.
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«Раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців», — повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Він нагадав, що що у 2024 році Група планує наблизити обсяг видобутку до 15 млрд куб. м газу.
Загалом з початку року Укргазвидобування ввело в експлуатацію вже сім нових високодебітних свердловин з урахуванням свердловин-близнючок.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні запрацювала ще одна високопродуктивна свердловина, яка щодня дає 140 тис. куб. м газу. Це — п’ята високодебітна свердловина, запущена Групою Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування») з початку 2024 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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