«Нафтогаз» запустив дві високопродуктивні свердловини — Finance.ua

«Нафтогаз» запустив дві високопродуктивні свердловини Сьогодні 19:44 — Енергетика

«Нафтогаз» запустив дві високопродуктивні свердловини

Група компаній «Нафтогаз» ввела у дію дві високопродуктивні свердловини, які виробляють близько 390 тисяч кубічних метрів газу на добу. Вони розташовані на найглибшому родовищі АТ «Укргазвидобування» та мають глибину понад 6 км.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Ці свердловини пробурені на одному родовищі, на одному пласті та майже одночасно, тому на технічному сленгу їх називають «близнючками». Вони також мають відносно однакову глибину — 6 км 200 м та 6 км 225 м.

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«Раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців», — повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він нагадав, що що у 2024 році Група планує наблизити обсяг видобутку до 15 млрд куб. м газу.

Загалом з початку року Укргазвидобування ввело в експлуатацію вже сім нових високодебітних свердловин з урахуванням свердловин-близнючок.

Довідка Finance.ua:

в Україні запрацювала ще одна високопродуктивна свердловина, яка щодня дає 140 тис. куб. м газу. Це — п’ята високодебітна свердловина, запущена Групою Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування») з початку 2024 року.

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