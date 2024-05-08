Нафтогаз торік отримав понад 23 мільярди прибутку — Finance.ua
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Нафтогаз торік отримав понад 23 мільярди прибутку

Фондовий ринок
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Нафтогаз торік отримав понад 23 мільярди прибутку
Нафтогаз торік отримав понад 23 мільярди прибутку
У 2023 році Група Нафтогаз отримала 23,1 млрд грн прибутку проти збитку 79,1 млрд грн за підсумками 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба Групи.
«Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2023 році становив 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році. Про це свідчить консолідована фінансова звітність, що була перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що основою прибутковості за бізнес-напрямами стали значно кращі фінансові результати підприємств Групи. Планується, що більша частина чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз, що належить акціонерам компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі.
Фінансова звітність направлена на розгляд та затвердження акціонеру — Кабінету міністрів України.
За матеріалами:
Укрінформ
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