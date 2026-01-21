Нафтогаз в 2025 році пробурив 140 нових свердловин
Нафтогаз може підтримувати високі темпи буріння, однак потребує для цього додаткового фінансування.
Про це сказав під час панелі в Українському домі в Давосі голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
«Минулого року пробурили 140 нових свердловин — це найбільша кількість у Європі. Ми можемо бурити ще більше, але нам потрібно залучити додаткове фінансування», — сказав Корецький.
Нафтогаз має всю необхідну 3D-сейсміку на родовище газу «Дельфін» і готовий розпочати підготовку до буріння. За словами Корецького, таке родовище є привабливим для інвесторів для спільної розробки ліцензій.
«Проєкти Нафтогазу — це величезна інвестиційна можливість для Американсько-українського інвестиційного фонду. Думаю, один із наших проєктів буде серед перших для нього», — зазначив Корецький.
Він додав, що спільні проєкти з американцями перебувають на стадії обговорення.
Як повідомлялося, у 2025 році Група Нафтогаз імпортувала 5,7 мільярда кубометрів газу, щоб забезпечити проходження опалювального сезону.
Раніше в НАК «Нафтогаз України» офіційно заявили, що інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині не відповідає дійсності.
