«Нафтогаз України» вирішив капіталізувати відсотки за євробондами-2028 на $83,8 млн — Finance.ua

«Нафтогаз України» вирішив капіталізувати відсотки за євробондами-2028 на $83,8 млн Сьогодні 10:11

«Нафтогаз України» вирішив капіталізувати відсотки за євробондами-2028 на $83,8 млн

НАК «Нафтогаз України» скористався отриманим під час реструктуризації правом капіталізувати відкладені відсотки за єврооблігаціями-2028, термін погашення яких наставав 8 листопада цього року.

Про це йдеться в повідомленні емітента євробондів «Нафтогазу» — Kondor Finance plc — на Ірландській фондовій біржі в понеділок.

Згідно з ним, відсотки капіталізовано на суму $83 млн 779,977 тис., унаслідок чого номінальна сума боргу за євробондами збільшується до $583 млн 799,977 тис.

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Як повідомлялося, у липні 2022 року «Нафтогаз» розпочав переговори із утримувачами трьох випусків своїх єврооблігацій про їхню реструктуризацію. Швидко — у серпні того ж року — йому вдалося реструктуризувати лише один випуск євробондів на EUR600 млн із купонною ставкою 7,125%, відклавши термін їх погашення на 2026 рік, тоді як переговори щодо двох інших випусків затягнулися, і компанія допустила дефолт. Зокрема, 8 листопада 2022 року НАК не здійснив виплату відсотків за випуском єврооблігацій на $500 млн із початковим терміном погашення 2026 року, також запропонував відтермінувати їхнє погашення на два роки і залучив фінансових радників для реструктуризації.

Наприкінці травня 2023 року «Нафтогаз» заявив про домовленості з інвесторами, погодившись на певне поліпшення умов для власників двох дефолтних випусків і виплату разом із простроченими відсотками 5% основної суми боргу. Основними змінами стало деяке посилення ковенант, виплата готівкою останнього піврічного купона у дворічному періоді відтермінування, створення фонду виплати відсотків за облігаціями-2026, а також поява плати за реструктуризацію, однак без жодних деталей щодо неї.

Як і раніше, «Нафтогаз» за євробондами на $375 млн запропонував відтермінувати виплату 50% основного боргу на два роки — до 19 липня 2024 року, решти 50% - до 19 липня 2025-го. Щодо відстрочки погашення основної суми євробондів на $500 млн пропозиція також залишилася колишньою: 50% - на рік, до 8 листопада 2027 року, і ще 50% - до 8 листопада 2028 року, а також виплата премії 0,5% від основної суми за згоду.

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Пропозиція про реструктуризацію передбачала підвищення процентної ставки за євробондами-2025 із 7,375% до 7,65% річних, за євробондами-2028 — 7,625%.

«Нафтогаз» вирішив залишити за собою право самостійно вирішувати, чи виплачувати відсотки за період дворічного відтермінування, чи капіталізувати їх, за винятком, як зазначено вище, останнього купона: для євробондів-2025 — з 19 січня до 19 липня 2024 року, для євробондів-2028 — з 8 травня до 8 листопада 2024 року.

Крім того, новою стала пропозиція створити фонд із накопичення коштів для виплат відсотків за євробондами-2028: суму одного купона в $19,06 млн або еквівалент у гривні в день набуття чинності реструктуризацією, потім по $3 млн 15 січня і 15 лютого 2024 року і ще $13,06 млн 31 березня 2024 року.

У червні 2023 року ці умови було затверджено урядом, а наприкінці липня власники єврооблігацій остаточно підтримали реструктуризацію. Протягом вересня 2023 року «Нафтогаз» завершив роботу з реструктуризації заборгованості за всіма випусками єврооблігацій і здійснив усі узгоджені виплати власникам єврооблігацій.

Згідно зі звітом НАК, станом на кінець червня 2024 року компанія накопичила на спеціальному рахунку $38,1 млн для забезпечення виплати купонних платежів за єврооблігаціями-2028 на $500 млн.

У липні 2024 року завершився передбачений кредитною угодою період відтермінування платежів щодо двох випусків євробондів, і ««Нафтогаз» також скористався правом капіталізувати відтерміновані купонні платежі та здійснив чергові необхідні виплати в повному обсязі. Зокрема, 19 липня за євробондами-2025 було капіталізовано $12,7 млн, сплачено $12,2 млн чергових купонних платежів і 50% основної суми — $165,5 млн. За євробондами на EUR600 млн НАК капіталізував EUR94,6 млн і сплатив купони EUR42,8 млн.

На організованому Dragon Capital у липні конференц-дзвінку з інвесторами голова правління компанії Олексій Чернишов зазначив, що «Нафтогаз» зможе здійснити всі необхідні платежі за наявними боргами, що підлягають виплаті 2025 року, проте розглядає можливість реструктуризації боргових виплат, які припадають на 2026 рік і складаються переважно з платежів за єврооблігаціями.

За даними Франкфуртської фондової біржі, курс єврооблігацій «Нафтогазу» на $500 млн із погашенням 8 листопада 2028 року і процентною ставкою 7,625% у понеділок зріс на 0,08% - до 83,96% від номіналу, тоді як курс єврооблігацій на EUR694,6 млн із погашенням 19 липня 2026 року не змінився — 74,34% від номіналу.

Чистий консолідований прибуток «Нафтогазу» за підсумками січня-червня 2024 року збільшився в 3,7 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 24,414 млрд грн, а дохід від реалізації зріс на 28,1% - до 143,373 млрд грн.

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