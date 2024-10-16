Ми перебуваємо на етапі зміни нафтогазового ринку — повідомив міністр енергетики — Finance.ua
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Ми перебуваємо на етапі зміни нафтогазового ринку — повідомив міністр енергетики

Енергетика
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Ми перебуваємо на етапі зміни нафтогазового ринку — повідомив міністр енергетики
Ми перебуваємо на етапі зміни нафтогазового ринку — повідомив міністр енергетики
Про зміни, що відбуваються на світових ринках нафти та газу, та зміну моделі українського нафтогазового ринку в умовах війни, перспективи розвитку нафтогазової галузі України з огляду на світові процеси розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник.
«Тепер у нас нове завдання: ми перебуваємо у стадії повної зміни всього нафтогазового ринку. Ключова увага — забезпеченню ефективної та конкурентної моделі ринку як складової Європейської енергосистеми», — наголосив він. Зокрема, заступник міністра зупинився на питаннях диверсифікації маршрутів постачання газу після повномасштабного вторгенння росії до України, розвитку конкуренції, вартості видобутку газу, зростання частки LNG в європейському балансі, наявності розвіданих запасів у країнах сусідах та їх впливу на регіональний баланс газу, розвитку в контексті зеленого енергетичного переходу.
Микола Колісник окреслив першочергові завдання та можливості України у зв’язку з інтеграцією до Європейського Союзу.
За його словами, ми маємо підготувати свою бізнес-модель, яка враховуватиме європейські правила, конкурентоспроможність на суміжних ринках, розвиток біометану та біопалива, структурні зміни у сфері нафтопереробки та розвиток економічно вигідних напрямків, зокрема нафтохімії."Інтеграція до ЄС стає перспективою, водночас створює жорсткі умови конкуренції", — наголосив він.
Микола Колісник подякував підприємцям, які, попри війну, працюють в Україні та забезпечують стійкість роботи однієї з основних сфер економіки — нафтогазової сфери."Виклики дають можливості. Ми маємо підготуватися до викликів і стати сильнішими", — підсумував Микола Колісник.
За матеріалами:
Finance.ua
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