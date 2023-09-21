«Нафтогаз» оголосив про вихід з дефолту — Finance.ua

«Нафтогаз» оголосив про вихід з дефолту Вчора 11:12 — Фондовий ринок

«Нафтогаз» оголосив про вихід з дефолту

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов оголосив про вихід компанії з дефолту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, було здійснено необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації. Це дозволило «Нафтогазу» вийти з дефолту.

«Таким чином, Нафтогаз вийшов з дефолту», — написав він.

Нагадаємо, у липні 2022 року НАК «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями та увійшов в технічний дефолт.

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При цьому тримачі євробондів «Нафтогазу» відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це значило, що компанії необхідно було до кінця виплатити 335 млн доларів тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

Тоді у «Нафтогазі» заявили, що мають на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями. Однак щоб провести ці виплати, «Нафтогаз» повинен був отримати погодження уряду.

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