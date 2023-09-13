«Нафтогаз» буде «постачальником останньої надії» на період воєнного стану — рішення уряду — Finance.ua
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«Нафтогаз» буде «постачальником останньої надії» на період воєнного стану — рішення уряду

Енергетика
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«Нафтогаз» буде «постачальником останньої надії» на період воєнного стану — рішення уряду
«Нафтогаз» буде «постачальником останньої надії» на період воєнного стану — рішення уряду
Кабінет Міністрів поклав на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повноваження постачальника газу «останньої надії» (ПОН) на період воєнного стану.
Про це в Телеграмі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Визначено на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» постачальником «останньої надії» без проведення конкурсу», — написав Мельничук.
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Повноваження «Нафтогазу» як ПОН закінчилися 23 липня у зв’язку із закінченням строку, який закон «Про ринок природного газу» дає на виконання таких обов’язків. До цього газопостачальник надавав «блакитне паливо» як ПОН три роки — із липня 2020-го.
Нагадаємо, всі клієнти ГК «Нафтогаз України» отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу — з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року включно. Розмір тарифу — 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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