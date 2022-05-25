Надходження коштів до банків в управлінні Фонду протягом квітня 2022 року склали 4,4 млн грн — Finance.ua

Надходження коштів до банків в управлінні Фонду протягом квітня 2022 року склали 4,4 млн грн

У квітні 2022 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 4,4 млн грн. Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Найбільше коштів надійшло від погашення кредитів — 2,4 млн грн (АТ АКБ «Аркада» — 1,9 млн грн, АТ «КБ «Земельний капітал» — 0,3 млн грн, АТ «МР Банк» — 0,2 млн грн).

Від оренди майна банки отримали 1,9 млн грн, від продажу майна — 0,1 млн грн.

Загалом за січень-квітень 2022 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду склали 1 624,4 млн грн, з яких 1 505,8 млн грн надійшло від погашення цінних паперів, 66,4 млн грн — від реалізації майна, 49,6 млн грн — від погашення кредитів, 2,7 млн грн — від оренди майна.

Звертаємо увагу, що Фонд поновлює продаж активів банків, що були призупинені через закриття реєстрів, — перші аукціони у системі Prozorro.Продажі заплановані на червень 2022 року.

Аби мінімізувати негативний вплив наслідків військової агресії рф проти України, Фонд запровадив Кредитні канікули для позичальників банків, що ліквідуються. Водночас, Фонд звертається з проханням до позичальників за наявності фінансової можливості продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження.

Крім того, Фонд нагадує орендарям нерухомого майна банків, що ліквідуються, про порядок внесення орендної плати за користування нерухомістю, а також про її повернення банку-орендодавцю у разі закінчення терміну дії договору оренди чи припинення використання орендованого майна.

Довідка Finance.ua:

у квітні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, склали 299,4 млн грн;



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