Надходження до Пенсійного фонду від ЄСВ відстають від плану на 8,5 млрд грн — Finance.ua
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Надходження до Пенсійного фонду від ЄСВ відстають від плану на 8,5 млрд грн

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Надходження до Пенсійного фонду від ЄСВ відстають від плану на 8,5 млрд грн
Надходження до Пенсійного фонду від ЄСВ відстають від плану на 8,5 млрд грн
Надходження до Пенсійного фонду (ПФУ) за підсумками січня-лютого становили 127,2 млрд грн. Це на 5% (на 5,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, проте менше плану.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За даними голови Комітету, план надходжень від ЄСВ, що є головною статтею доходів ПФУ, не виконано за вказаний період:
  • у частині ЄСВ, що розподіляється на пенсійне страхування — на 9,9% (недобір 7,6 млрд грн);
  • у частині ЄСВ, що розподіляється на соціальне страхування у зв’язку із втратою працездатності - на 15,3% (недобір 0,9 млрд грн).
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«Не буду розводити зраду, а скажу прямо як є: це пов’язано із меншими видатками бюджету на оплату праці у січні - лютому через необхідність економії в умовах недонадходження зовнішнього фінансування бюджету», — пояснив Гетманцев.
Він нагадав, що держава є найбільшим платником ЄСВ, у тому числі із зарплат бюджетників і грошового забезпечення військовослужбовців.
Голова Комітету додав, що з тих же причин трансферт з державного бюджету Пенсійному фонду у січні-лютому був меншим на 7,2% (на 3 млрд грн), ніж рік тому.

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«У березні-квітні ситуація із бюджетними видатками на оплату працю і пенсійне забезпечення вирівняється, що підтримає доходи ПФУ», — запевнив депутат.
Водночас Гетманцев наголосив, що просідання доходів Пенсійного фонду на початку року не вплинуло не індексацію пенсій на 8% з 1 березня цього року: оновлені пенсії для 10 млн українських пенсіонерів за березень будуть виплачені вчасно і в повному обсязі.

Довідка Finance.ua:

  • видатки Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році становили 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році;
  • в Україні після індексації з 1 березня пенсійні виплати зросли в середньому на 397,07 грн, середній розмір пенсії становить 5 792,02 грн;
  • також у Мінсоцполітики надали офіційне роз’яснення, чому пенсії було проіндексовано всього на 8%, а не на зазначені раніше 13%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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