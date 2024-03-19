Надходження до Пенсійного фонду від ЄСВ відстають від плану на 8,5 млрд грн — Finance.ua

Надходження до Пенсійного фонду від ЄСВ відстають від плану на 8,5 млрд грн Сьогодні 09:36

Надходження до Пенсійного фонду від ЄСВ відстають від плану на 8,5 млрд грн

Надходження до Пенсійного фонду (ПФУ) за підсумками січня-лютого становили 127,2 млрд грн. Це на 5% (на 5,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, проте менше плану.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними голови Комітету, план надходжень від ЄСВ, що є головною статтею доходів ПФУ, не виконано за вказаний період:

у частині ЄСВ, що розподіляється на пенсійне страхування — на 9,9% (недобір 7,6 млрд грн);

у частині ЄСВ, що розподіляється на соціальне страхування у зв’язку із втратою працездатності - на 15,3% (недобір 0,9 млрд грн).



«Не буду розводити зраду, а скажу прямо як є: це пов’язано із меншими видатками бюджету на оплату праці у січні - лютому через необхідність економії в умовах недонадходження зовнішнього фінансування бюджету», — пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що держава є найбільшим платником ЄСВ, у тому числі із зарплат бюджетників і грошового забезпечення військовослужбовців.

Голова Комітету додав, що з тих же причин трансферт з державного бюджету Пенсійному фонду у січні-лютому був меншим на 7,2% (на 3 млрд грн), ніж рік тому.

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«У березні-квітні ситуація із бюджетними видатками на оплату працю і пенсійне забезпечення вирівняється, що підтримає доходи ПФУ», — запевнив депутат.

Водночас Гетманцев наголосив, що просідання доходів Пенсійного фонду на початку року не вплинуло не індексацію пенсій на 8% з 1 березня цього року: оновлені пенсії для 10 млн українських пенсіонерів за березень будуть виплачені вчасно і в повному обсязі.

Довідка Finance.ua:

видатки Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році становили 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році;



в Україні після індексації з 1 березня пенсійні виплати зросли в середньому на 397,07 грн, середній розмір пенсії становить 5 792,02 грн;

також у Мінсоцполітики надали офіційне роз’яснення, чому пенсії було проіндексовано всього на 8%, а не на зазначені раніше 13%.

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