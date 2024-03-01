Благодійні пенсії для українців: стало відомо, скільки грошей надійшло до ПФУ у вигляді донатів — Finance.ua

Благодійні пенсії для українців: стало відомо, скільки грошей надійшло до ПФУ у вигляді донатів Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Благодійні пенсії для українців: стало відомо, скільки грошей надійшло до ПФУ у вигляді донатів

На рахунок Пенсійного фонду України за неповний рік надійшло 166 тисяч 734,26 гривні благодійних пожертв для оплати пенсій.

Про це пише «Слово і діло» з посиланням на дані ПФУ.

«За період з 01.03.2023 по 17.01.2024 на рахунок Пенсійного фонду України, відкритого для сплати благодійних пожертв в АТ „Ощадбанк“, надійшло 54 платежі на суму 166 734,26 гривень», — повідомили у ПФУ.

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Можливість зробити пожертву на виплату пенсій українським пенсіонерам ПФУ запровадив у березні минулого року (закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на пенсії, було ухвалено парламентом у 2022 році).

Донати можуть бути двох типів: загальні (знеособлені), спрямовані на користь ПФУ в цілому, або призначені конкретному одержувачу. У другому випадку 70% пожертвуваної суми йде адресату, а 30% - на користь ПФУ на виплати пенсій в цілому.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон від 4 листопада 2022 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні». Цей закон спрощує механізм підтримки існуючої солідарної пенсійної системи завдяки добровільним внескам для збільшення або власних пенсійних виплат у майбутньому, або для адресної підтримки пенсіонерів.

Довідка Finance.ua:

в Україні влада має намір здійснити перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Обіцяють, що такий крок запроваджуватимуть поступово;

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