Благодійні пенсії для українців: стало відомо, скільки грошей надійшло до ПФУ у вигляді донатів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Благодійні пенсії для українців: стало відомо, скільки грошей надійшло до ПФУ у вигляді донатів

Казна та Політика
37
Благодійні пенсії для українців: стало відомо, скільки грошей надійшло до ПФУ у вигляді донатів
Благодійні пенсії для українців: стало відомо, скільки грошей надійшло до ПФУ у вигляді донатів
На рахунок Пенсійного фонду України за неповний рік надійшло 166 тисяч 734,26 гривні благодійних пожертв для оплати пенсій.
Про це пише «Слово і діло» з посиланням на дані ПФУ.
«За період з 01.03.2023 по 17.01.2024 на рахунок Пенсійного фонду України, відкритого для сплати благодійних пожертв в АТ „Ощадбанк“, надійшло 54 платежі на суму 166 734,26 гривень», — повідомили у ПФУ.
Читайте також
Можливість зробити пожертву на виплату пенсій українським пенсіонерам ПФУ запровадив у березні минулого року (закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на пенсії, було ухвалено парламентом у 2022 році).
Донати можуть бути двох типів: загальні (знеособлені), спрямовані на користь ПФУ в цілому, або призначені конкретному одержувачу. У другому випадку 70% пожертвуваної суми йде адресату, а 30% - на користь ПФУ на виплати пенсій в цілому.
Читайте також
Нагадаємо, в Україні набув чинності закон від 4 листопада 2022 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні». Цей закон спрощує механізм підтримки існуючої солідарної пенсійної системи завдяки добровільним внескам для збільшення або власних пенсійних виплат у майбутньому, або для адресної підтримки пенсіонерів.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні влада має намір здійснити перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Обіцяють, що такий крок запроваджуватимуть поступово;
  • стало відомо, у якому розмірі потрібно сплатити добровільний пенсійний внесок у 2024 році, щоб до страхового стажу зарахували повний місяць.

Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість 👩‍🦳

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.