Надходження до Пенсійного фонду України: дані за 9 місяців (інфографіка) — Finance.ua

Надходження до Пенсійного фонду України: дані за 9 місяців (інфографіка) Сьогодні 11:05 — Казна та Політика

Надходження до Пенсійного фонду України: дані за 9 місяців (інфографіка)

Надходження до Пенсійного фонду України від єдиного соціального внеску (ЄСВ) у січні - вересні 2023 року становили 307,7 млрд грн, що на 11,2 млрд більше запланованого.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Фейсбуці

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, упродовж січня — вересня 2023 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 307,7 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Це на 11,2 млрд грн більше, ніж було заплановано.

Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за 9 місяців 2023 року становили 335,6 млрд грн, що на 49,2 млрд грн більше, ніж за січень — вересень 2022 року.

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ надійшло 25,5 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування — 20,7 млрд грн.

Нагадаємо, Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявляє, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити можна буде лише після перемоги. Водночас міністр наголосила, що до запуску необхідно здійснити ще дуже багато організаційних дій: створити державний накопичувальний фонд, побудувати структуру, створити цифрову програму, яка все це адмініструватиме, і правильно все розпланувати.

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