Нацбанк зібрав на ЗСУ «сміливих» монет на 4,3 млн грн — Finance.ua
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Нацбанк зібрав на ЗСУ «сміливих» монет на 4,3 млн грн

Казна та Політика
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Нацбанк зібрав на ЗСУ «сміливих» монет на 4,3 млн грн
Нацбанк зібрав на ЗСУ «сміливих» монет на 4,3 млн грн
Учасники другої хвилі благодійної акції «Смілива гривня» зібрали монетами 4,3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Акція, насамперед, спрямовувалася на дітей та молодь, які мали можливість взяти участь у зборі монет у своїх навчальних закладах.
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Участь в акції цьогоріч взяли понад 2,5 тисячі навчальних закладів з усіх куточків України, навіть з тимчасово окупованих територій.
Збір монет тривав по всій Україні упродовж трьох місяців — з 4 вересня до 8 грудня цього року. Сума зібраних коштів перераховувалася на спецрахунок Національного банку, відкритий для потреб сил оборони України.
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Кожен міг передати для допомоги українським військовим монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень через широку мережу банків-партнерів: ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ.
Крім того, можна було передати неплатіжні монети 1, 2, 5, 25 копійок, поклавши їх до скриньки у відділеннях ПУМБу. Еквівалент цих монет також перераховано на спецрахунок.

Довідка Finance.ua:

  • 24 лютого 2022 року Національний банк відкрив спеціальний рахунок для допомоги українським захисникам. Кошти на нього надходять як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти. Від початку повномасштабної війни на цей рахунок перераховано понад 31,4 мільярда гривень, із них понад 30 мільярдів гривень вже перераховано на потреби оборони;
  • Національний банк вперше ініціював благодійну акцію «Смілива гривня» у 2022 році. Під час першої хвилі акції до благодійного збору монет для підтримки українських захисників долучилися понад 2 400 колективів, із них 81% - це навчальні заклади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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